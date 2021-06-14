Чехия обыграла Шотландию (2:0) на гостевом стадионе «Хэмпден Парк» в рамках первого тура Евро-2020 в группе D.
Первый тайм начался с давления сборной Шотландии. Команда играла в родном Глазго и при поддержке около 10 тысяч болельщиков сразу рванула в атаку. Шотландцы навязывали много борьбы, однако Чехия спокойно защищалась и вскоре перехватила инициативу. Большая часть первой половины прошла с преимуществом чехов, которые в конце первого тайма вышли вперед. На 42-й минуте Патрик Шик сильно пробил головой из штрафной соперника и забил 11-й мяч за сборную.
Второй тайм начался еще реактивнее. Чехи создали два момента, которые погасил вратарь шотландцев Маршалл. Следом сборная Шотландии придумала две острые атаки, одна из которых закончилась попаданием в перекладину. Однако чехи снова справились с давлением соперника и забили. Маршалл далеко вышел из ворот и пропустил контратаку чехов. Шик пальнул с центра поля и оставил вратаря в дураках. Шотландцы все оставшееся время давили соперника, но так и не смогли отыграться.
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