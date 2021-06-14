В матче группового этапа чемпионата Европы сборная Польши проиграла команде Словакии со счетом 1:2.
Счет открыл бывший вингер «Зенита» Роберт Мак. Футболист сборной Словакии мастерски обыграл двух польских защитников, а затем воткнул мяч в ближний угол. Гол записали на вратаря сборной Польши Войцеха Шченсного – автогол вратаря «Ювентуса» стал первым мячом в свои ворота в истории Евро и самым ранним на ЧЕ – 18-я минута.
Польша ответила супербыстрым голом: на 30-й секунде второго тайма после прострела Мацея Рыбуся мяч в ворота отправил Кароль Линетти.
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Шченсный – 1-й вратарь в истории Евро, забивший автогол
На 63-й минуте Польша осталась в меньшинстве – за вторую желтую карточку судья удалил Гжегожа Крыховяка.
Словакия шустро отреагировала победным мячом. На 69-й минуте Милан Шкриниар пронзил нижний угол, пробив с разворота с 15 метров.
- В еще одном матче группы E сборная Испании встретится со Швецией.
- Во втором туре Польша 19 июня сыграет с Испанией, а Словакия днем ранее – со Швецией.
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