Опубликовано 14/06/2021 в 17:57 GMT | Обновлено 14/06/2021 в 18:00 GMT

В матче группового этапа чемпионата Европы сборная Польши проиграла команде Словакии со счетом 1:2.

Счет открыл бывший вингер «Зенита» Роберт Мак. Футболист сборной Словакии мастерски обыграл двух польских защитников, а затем воткнул мяч в ближний угол. Гол записали на вратаря сборной Польши Войцеха Шченсного – автогол вратаря «Ювентуса» стал первым мячом в свои ворота в истории Евро и самым ранним на ЧЕ – 18-я минута.

Польша ответила супербыстрым голом: на 30-й секунде второго тайма после прострела Мацея Рыбуся мяч в ворота отправил Кароль Линетти.

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На 63-й минуте Польша осталась в меньшинстве – за вторую желтую карточку судья удалил Гжегожа Крыховяка.

Словакия шустро отреагировала победным мячом. На 69-й минуте Милан Шкриниар пронзил нижний угол, пробив с разворота с 15 метров.

В еще одном матче группы E сборная Испании встретится со Швецией.

Во втором туре Польша 19 июня сыграет с Испанией, а Словакия днем ранее – со Швецией.

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