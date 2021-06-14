«Матч ТВ» анонсировал появление в студии 14 июня певицы и актрисы Ольги Бузовой. Ведущий Илья Трифанов начал эфир с цитаты «Имела, имею и буду иметь самое непосредственное отношение к футболу». Ее произнесла Ольга Бузова во время съемки проморолика для «Матч ТВ».

«Я хочу добавить, Илья, – жизнь одна, кайфуйте и никогда ничего не бойтесь. Это прямо сейчас месседж для нашей сборной. Я понимаю, что у вас серьезная программа, но это нужно говорить, стоя на столе. Я обращаюсь к футболистам. Есть такое понятие – безусловная любовь, и я так люблю вас, так люблю Россию, так люблю спорт и так люблю футбол. Я занимаюсь спортом с 13 лет. Моя фигура сделана мной, без денег и спортзалов, когда я еще не была Ольгой Бузовой».

Ольга Бузова, «Матч ТВ» Фото: Eurosport

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Дальше Ольга озвучила, что ей пришло сообщение от мамы «Что у вас произошло?» После она продолжила спич про любовь страны к сборной России по футболу. «Мы за вас болеем, просто не бойтесь, как я. Знаете, я пою, как будто никто не слышит. Танцую, как будто никто не смотрит. Люблю, как будто меня не предавали. Рвите, идите вперед, в атаку», – напирала королева инстаграма. Затем она наклонилась к Трифанову и вполголоса, но все равно слышно для микрофона-петлички, спросила: «А нельзя обсирать?» В ответ она услышала, что лучше говорить только хорошее, и продолжила пламенную речь в поддержку русских футболистов.

Бузова отметила, что 12 июня не смотрела матч сборной против Бельгии, поскольку играла в спектакле в Московском художественном академическом театре. «Черчесов – мой фанат, я уже хочу это зафиксировать», – заявила Ольга.

Нет, давайте обосрем!» – риторически и с иронией воскликнула Бузова.

Трифанов сообщил, что в гримерке шутил с певицей о том, что в национальной команде мало головин (игра слов с песней Бузовой «Мало половин» и фамилией полузащитника сборной России Александра Головина – прим. Eurosport). «Включайте хорошую музыку, включайте мозг, потому что футбол – это командная игра. Хочу сказать очень важную вещь, и иногда я это говорю: театр, как и спорт, как и любая работа, даже здесь в студии – это командная игра. Не будет хорошего спектакля, если я буду играть одна. Хотя я знаю, что могу вытянуть всю страну. Могу выйти на поле. И если я выйду, я забью гол», – отчеканила Бузова.

В эфире вспомнили визит артистки в «Барселону» и ее появление на «Камп Ноу». «Месси – я с ним созвонилась, но он был с женой и детьми и не приехал, к сожалению», – сказала Ольга. Любимым игроком сине-гранатовых певица назвала Жерара Пике. Она сообщила, что могла надеть на эфир футболку Артема Дзюбы, но «предпочла избежать этой акции». Бузова заявила, что пять лет была женой футболиста [Дмитрия Тарасова] и знает, что нашим парням («пАрням или парнЯм?» – уточнила ударение гостья) приходится выдерживать на поле.

«Нет, давайте обосрем!» – риторически и с иронией воскликнула Бузова. Она заявила, что остается самой популярной девушкой в стране и «спортивные новости тоже обо мне пишут». После Ольга сообщила, что не пришла в гримерку к ребятам, но запуталась и спросила ведущего, как правильно. «В раздевалку», – мягко поправил Трифанов. «Да, я не пришла в гримерку к ребятам, я бы их настроила», – шла напролом актриса.

После рекламы к московской студии подключились Дмитрий Губерниев и Владимир Быстров из Санкт-Петербурга. «Ольга, здравствуйте, мы рады видеть вас в прямом эфире. И я как театрал рад, что вы теперь звезда МХАТа – как Ольга Андровская, как Алла Тарасова, как Ангелина Степанова. Но вопрос к футбольной болельщице прежде всего: вам какая школа футбола ближе – российская, что требует Черчесов, или все-таки знаменитая советская тренера Эфроса? С Броневым, с Волковым, с Далем – какой футбол вам ближе?» – спросил Губерниев.

Это ирония биатлонного гуру. Леонид Броневой, Николай Волков и Олег Даль – это актеры МХАТа, а Анатолий Эфрос – не тренер, а режиссер. «Давайте, хватит щеголять знаниями. Я понимаю, что за 10 секунд нужно показать вашу образованность, вы знаете эти фамилии, и это круто. Я за Россию, я за спортсменов, я за футбол. И да, Дмитрий (пауза) Губерниев, вчера было да, не очень. У нас есть два варианта: первый – обосрать, как вы умеете делать…»

Ольга Бузова и Дмитрий Губерниев, «Матч ТВ» Фото: Eurosport

Дальше Губерниев заметил, что всего лишь задал вопрос, после чего какое-то время комментатор и звезда инстаграма говорили параллельно друг другу. Бузова назвала поведение Дмитрия хамством, удивилась, как он работает на телевидении и назвала Губерниева неджентльменом.

Коньяк?! Вы издеваетесь? Вам показать мою фигуру? Я не пью, мне нельзя! Я сейчас лечусь, перенесла операцию сложней-шу-ю!»

Главная звезда «Матч ТВ» снова обратил внимание, что только задал вопрос, и пошел в новую атаку. «Знаете, это все, что я у вас спрошу: вы перестали пить коньяк по утрам или нет? Отвечайте, да или нет, Оля. Это же просто. Карлсон спрашивал у Фрекен Бок, Астрид Линдгрен в переводе Лунгиной. Перестали или нет?»

В этот момент Бузова в московской студии явно потеряла самообладание и заистерила. У нее из глаз покатились слезы, она грозно пошла на экран, где мерцало изображение Губерниева и Быстрова. «Как не стыдно?» – спросила она Дмитрия. «Друзья, к разговору с Быстровым вернемся через несколько секунд. Спасибо, Ольга. Нет, не перестали», – добил девушку Губерниев.

Ольга Бузова, «Матч ТВ» Фото: Eurosport

У Ольги окончательно сдали нервы, и она расплакалась. «Я знала, что так закончится. Так нельзя! Человек – мужчина – оскорбляет меня на протяжении стольких лет. Я пришла поддержать сборную России. Коньяк?! Вы издеваетесь? Вам показать мою фигуру? Я не пью, мне нельзя! Я сейчас лечусь, перенесла операцию сложней-шу-ю!» – кричала на Губерниева Бузова. Трифанов бросился на защиту ведущего и заметил, что Дмитрий всего лишь цитировал классику.

Мне неинтересно, Дмитрий Губерниев, вы для меня – дно и немужчина. Я хотела поговорить о спортсменах и футболе. Вы меня лично оскорбляете. Пять лет оскорбляете в комментариях, как мальчишка, писака.

Биатлонный маэстро подтвердил, что всего лишь пересказал цитату из «Малыша и Карлссона» в переводе Лилианы Лунгиной. «Мне неинтересно, Дмитрий Губерниев, вы для меня – дно и немужчина. Я хотела поговорить о спортсменах и футболе. Вы меня лично оскорбляете. Пять лет оскорбляете в комментариях, как мальчишка, писака. Придите и скажите мне в лицо. Нет, мы не говорим [лицо в лицо], я даже не могу к вам подойти. Пять лет! Я не хочу выяснять отношения с мужчиной, который старше меня в два раза. Я хочу ответить на ваш вопрос», – пылала Бузова. К слову, Губерниев всего на 11 лет старше певицы.

«Я и задаю вопрос – за какую вы Россию? За Россию Черчесова или за Россию Эфроса? Может, за Россию [театрального режиссера Юрия] Завадского?» – не сбавлял масштабы троллинга комментатор. «Я за Россию, за смелую, которая ничего не боится, и я за спорт и наших футболистов. Которые вчера, к сожалению, расслабились, не хватило скорости, но я от лица моих людей и аудитории, моих мамы и папы… Я питерская девочка, я выросла на футболе английском и на немецком. Мы с детства за «Зенит» болеем. Когда некоторые появляются и свои камни бросают, и не верят, вот тогда люди могут сломаться», – ответила Ольга.

После Губерниев передал слово Трифанову, и тот ушел на рекламу. «Я знала, что так кончится», – вытерла слезы певица.

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