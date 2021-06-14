Патрик Шик стал героем игры между Чехией и Шотландией. Нападающий вонзил эффектный дубль и принес сборной победу. Особенно крутым вышел второй гол: Шик принял мяч в центре поля, заметил, что вратарь шотландцев вышел далеко из ворот, и пальнул по пустым воротам с 54-х метров. Чех уже давно дебоширит в европейском футболе, но так громко о себе еще не заявлял – мешали проблемы с сердцем.

22 июня 2017-го Патрик прибыл в Турин для прохождения медосмотра перед трансфером в «Ювентус». В сезоне-2016/17 21-летний форвард заявил о себе в «Самподрии» (13 голов в дебютном розыгрыше) и заслужил внимание топ-клуба. «Старая синьора» была готова выложить за Патрика 30 млн евро, но в последний момент отказалась от покупки. Врачи выявили у чеха нарушение сердечного ритма. Клуб вместо 4-летнего контракта предложил годовую аренду, что не понравилось ни чеху, ни «Сампдории». Повторные тесты в Риме подтвердили проблемы с мотором, однако «Рома» все равно подписала талантливого форварда.

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Представители «Ювентуса» перестраховались и упустили перспективного нападающего. Проблемы с сердцем оказались незначительными, через год на новом обследовании у Шика не выявили никаких патологий. Сложности в Турине возникли из-за сложного графика, в котором жил форвард. Перед осмотром в «Юве» Патрик перенес ангину, неграмотное лечение вылилось в воспаление сердца, которое не ощущается в обычной жизни. Весь сезон-2016/17 молодой чех проводил под серьезными нагрузками: отпахал 35 матчей за «Сампдорию», а летом сыграл на Евро U-21. Янгстер проводил первый сезон за пределами Чехии, и высокие нагрузки оказались непривычными для организма. «Он действительно здоров. То, что они обнаружили, эквивалентно простуде!» – злился президент «Сампы» Массимо Ферреро.

В результате форвард оказался в «Роме», но в столице Италии у парня не заладилось. Год назад он перешел в леверкузенский «Байер» и снова почувствовал вкус к голам. Этим летом Шик отправился на первый крупный турнир со взрослой сборной и взорвал в первом же матче. Нападающий дублем казнил сборную Шотландии, а второй гол с центра поля унизил вратаря Дэвида Маршалла. Чех довел число забитых мячей за сезон до 17 и установил личный рекорд результативности: 13 он вогнал за клуб и четыре за сборную. Дублем шотландцам Патрик поднял себя на второе место по коэффициенту голов за матч в списке страйкеров сборной Чехии. Шик вкладывает по 0,48 мячей за игру, больше только Ян Коллер – 0,60.

Чех стал автором самого дальнего гола на Евро с ЧЕ-1980 – статистика ведется с этого турнира. Шик скинул на третье место в топе дальнобойщиков россиянина Владимира Бесчастных. Свой гол Владимир вонзил как раз чехам на Евро-1996. Лонгшот залетел с дистанции 37,4 метров и принес России ничью 3:3 в комплекте с единственным очком на том мэйджоре. Патрик – вообще единственный футболист в истории Евро, пробивший голевую дистанцию в 50 метров. Ближайший конкурент Торстен Фрингс отстал почти на 13 метров.

Пушка Патрика уже претендует на звание самого красивого гола турнира. Превзойти такой удар будет очень сложно. Также чех неожиданно ворвался в гонку бомбардиров. Со своей дикой частотой голов за Чехию он может наклепать за оставшиеся две игры группового этапа еще несколько мячей. Если же сборная проскочит в плей-офф, шансы чеха на «Золотую бутсу» взлетят. Сейчас он уже летит на первой строчке в списке бомбардиров. Вместе с ним двушку вкрутил только Ромелу Лукаку.

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