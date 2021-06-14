Опубликовано 14/06/2021 в 17:56 GMT | Обновлено 14/06/2021 в 18:05 GMT

Вратарь сборной Польши Войцех Шченсный записал на свой счет автогол в матче первого тура Евро-2020 против Словакии.

На 18-й минуте матча экс-футболист «Зенита» Роберт Мак гениально обыграл двух футболистов на фланге и пробил в ближний угол – рикошетом от штанги мяч угодил в руку Шченсного и залетел в ворота. Гол записали на голкипера сборной Польши. Таким образом, Шченсный установил сразу два антирекорда чемпионатов Европы: во-первых, стал первым вратарем в истории турнира, который забил в свои ворота. Кроме того, автогол Войцеха – самый ранний в истории Евро.

Чемпионат Италии Роналду обиделся на Шченсного – вратарь «Юве» не потащил пенальти после подсказок Криша 21/07/2020 В 04:47

Если на Евро до Шченсного еще никто из вратарей не отличался автоголом, то в истории чемпионатов мира это случалось трижды.

Мячи в свои ворота отправляли вратарь сборной Испании Андони Субисаррета (ЧМ-1998), Ноэль Вальядарес из сборной Гондураса (ЧМ-2014) и кипер сборной Швейцарии Янн Зоммер (ЧМ-2018).

Чемпионат Италии Шченсный рассказал, как Венгер посадил его в запас из-за выкуренной сигареты 27/04/2020 В 18:48