Перед началом Евро-2020 сборная Польши выглядела потенциальным лидером группы E. На фоне ослабленных испанцев, вечно нестабильных шведов и средненьких словаков Польша с Левандовским, Зелиньским и Шченсным должна была уже в первом туре возглавить таблицу и выходить из группы как минимум со второй строчки. Но Евро потому и смотрят – здесь обычно все наоборот.

Польша доминировала в игре со Словакией первые 10 минут. Контроль мяча, постоянные атаки – всем этим в исполнении команды Паулу Соузы мы наслаждались недолго. Словаки сначала огрызались редкими набегами на штрафную Шченсного, а затем изменили подход к игре в нападении на более агрессивный. Гамшик и Мак отлично поддерживали Дуду – ребята Тарковича показали веселый футбол, место в котором нашлось и сумбурным комбинациям, и корявому дриблингу, и эмоциональным, обреченным на провал выстрелам.

Польша оставалась фаворитом ровно до 18-й минуты, когда Мак сначала унизил парочку защитников, а затем ткнул мяч в ближний угол Шченсного. Отныне вратарь «Ювентуса» – первый голкипер, на которого записали автогол . В первом тайме у словаков все получалось, а Польша, как и всегда, рассчитывала на Левандовского – за 45 минут Роберт не родил ни одной серьезной угрозы воротам.

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Роберт Левандовский Фото: Imago

Во второй половине встречи Левандовский оказался таким же незаметным. Ни один из пяти ударов поляка за матч не пришелся в створ – два прошли мимо, еще три заблокированы. Словацкие защитники вообще блестяще играли в с Робертом. Нападающего закрыли настолько плотно, что заставили Паулу Соузу играть разнообразнее и больше задействовать игроков средней линии. Но не стоит боготворить оборону Словакии – на больших турнирах форвард пока еще «Баварии» в сборной уже давно не перформил.

Лёви – не единственный и даже не главный виновник поражения Польши. Когда к команде вернулась уверенность, Гжегож Крыховяк получил вторую желтую карточку – казалось, что постоянным фолами он целенаправленно шел к этому всю игру. Но Крыховяк на всевозможные награды не претендует, а вот Левандовский – вполне. Многие полагали, что Роберт поборется за «Золотую бутсу» турнира с Кейном, Лукаку и Мбаппе, но теперь ясно, что Роберт вылетает из и так конкурентной гонки. Не забил Словакии – что говорить о Швеции и Испании, и тем более плей-офф?

В такой ситуации будет сложно рассчитывать и на «Золотой мяч». Левандовский держит топ-уровень долгие годы, и в прошлом году действительно должен был забирать награду, но ее отменили, а теперь расклад сил немного изменился. За прежние заслуги мяч давать не логично, особенно учитывая, что на крупном турнире будущему обладателю «ЗМ» желательно как минимум выйти из группы.

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