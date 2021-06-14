В первом матче на Евро-2020 сборная Испании сыграла вничью со сборной Швеции 0:0. Матч прошел в Севилье.
Тренер сборной Испании Луис Энрике выпустил с первых минут полузащитника «Барселоны» Педри. В 18 лет и 201 день он стал самым молодым игроком своей национальной команды, когда-либо выходившем на крупном международном турнире. До Педри рекорд принадлежал Сеску Фабрегасу, который сыграл за сборную в 19 лет и 41 день.
По итогам первого игрового дня сборные Испании и Швеции делят второе место в группе E. Первую позицию заняла сборная Словакии, которая обыграла Польшу 2:1.
Евро-2020
Ларссон блеснет на Евро. Все из-за системы сборной
- В следующем матче Испания сыграет с Польшей. Начало – 19 июня в 22:00 по московскому времени.
- Швеция проведет следующую игру против Словакии 18 июня в 16:00 по Москве.
Роберт Левандовский провалился в матче Польша – Словакия. Вероятно, он выбыл из гонки бомбардиров на Евро-2020
Евро-2020
Вся сборная Испании сдала отрицательные тесты на ковид
Евро-2020
35-летний Альбиоль – в сборной Испании. Его не звали 1,5 года