Почти в каждой сборной на Евро есть талантливый янгстер: Килиан Мбаппе, Фил Фоден, Кай Хаверц, Горан Пандев. Но некоторые хитрые тренеры привезли молодых парней, которых почти никто не знает. Здесь лучшие молодые игроки, которые после Евро могут оказаться в топ-клубе.

Михаил Бирюков

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Шеф-редактор

Прогноз: Саша Калайджич

Эзгьян Алиоски и Саша Калайджич, Северная Македония – Австрия Фото: Getty Images

Матч с Северной Македонией у Калайджича не получился, но впереди у Австрии на Евро еще минимум две игры , в которых высоченный страйкер сможет себя проявить. Группа для этого подходящая – Австрия играет безбашенно, очный матч Украины с Нидерландами показался таким же, а значит у 22-летнего героя будет немало моментов.

В последнем сезоне чемпионата Германии Саша стал одним из главных открытий – забил 16 мячей за «Штутгарт» и привлек внимание команд из зоны еврокубков. Несмотря на отсутствие мышц, у Калайджича 2 метра роста, умение пользоваться этим даром природы как следует и неплохая реализация – он король единоборств, а впереди их будет достаточно.

Евгений Нарижный

Редактор новостной ленты

Прогноз: Кацпер Козловский

Кацпер Козловский, сборная Польши Фото: Getty Images

17-летний поляк Кацпер Козловский – самый молодой футболист Евро-2020 . Он младше Джуда Беллингема всего на 3,5 месяца, но в плане пиара отрыв англичанина серьезнее. Козловский выступает за «Погонь Щецин», полноценным игроком обоймы он стал только в этом году. За сборную Кацпер провел лишь три встречи и 27 минут за игру в среднем, зато его ассист спас поляков от поражения в товарищеском матче с Исландией. Козловский заменил в перерыве лучшего игрока средней линии Петра Зелиньского – дикая ответственность, но за отведенный тайм Кацпер показал, что умеет вовремя подключиться к атаке.

Козловский мог бы рвать в основе сборной уже сейчас, но в начале 2020-го попал в аварию и выбыл на полгода. Кацпер уникален: он серьезно занимается футболом в академии лишь 7 лет. До десяти поляк играл с друзьями во дворе, а уже в 15 дебютировал в польской «Экстраклассе». По словам тренера молодежки «Погони», Козловский очень уверен в себе, но никак не высокомерен – ему удается сохранять тонкую грань. Кумиром Кацпера был Криш, но теперь он ориентируется на Погба – Козловский хочет приносить команде пользу в атаке, но всегда готов поработать в опорной зоне. Чтобы громко заявить о себе, юному поляку не нужно раздавать ассисты и забивать каждый матч. Достаточно пару раз качественно выйти на замену, и интерес топ-клубов возникнет моментально.

Артем Кутейников

Автор

Прогноз: Жереми Доку

Жереми Доку, сборная Бельгии Фото: Getty Images

Жереми Доку дебютировал за сборную Бельгии в 18 лет и три месяца. В конце мая ему исполнилось всего 19, а он уже откатал за сборную восемь игр. Роберто Мартинес давно заметил янгстера и весь сезон-2020/21 активно призывал в команду. Он не основной актив бельгийцев, но на разминку выскакивает одним из первых.

Доку в 16 лет отказал «Ливерпулю», чтобы тяжесть топ-клуба не мешала ему развиваться. За сезон в «Ренне» прокачался в одного из главных проспектов Лиги 1, поехал на Евро и стал вторым самым молодым бельгийцем в истории международных турниров. Пока он не сверкает результативностью, но обладает дикой скоростью и динамитным дриблингом. Жереми может стать неожиданным джокером и вытянуть Бельгию в сложный момент

Данил Тармасинов

Автор

Прогноз: Деклан Райс

Деклан Райс, сборная Англии Фото: SID

Раз Мэйсон Маунт выиграл ЛЧ и получил MVP сезона в «Челси», то в Англии нужно последить за его менее известным ровесником. Деклан Райс в 22 года провел уже четвертый сезон в «Вест Хэме» и выгрыз место в центре поля сборной. Гарет Саутгейт сделал из карнавальной Англии тоскливую командочку, которая молится на стандарты и класс звезд.

Но Райс идеален для тех, кто выбирает посиделки с настольными играми вместо разбивания пиньяты. С Хорватией опорник надежно и умно комбинировал с Маунтом и Филлипсом и хитро ушел в тень, чтобы все ахнули от центрхава «Лидса». Любите незаметных героев – следите за действиями Деклана Райса без мяча , чтобы удивлять дружочков аналитикой при просмотре следующих трансляций Евро.

Дмитрий Панферов

Автор

Прогноз: Мануэль Локателли и Доменико Берарди

Доменико Берарди, Италия – Турция Фото: Getty Images

Я выбрал двух парней из одного клуба и планирую выдать их за одного человека из своего списка.

Оба играют за «Сассуоло», оба оцениваются Transfermarkt в 35 миллионов евро, и на этом сходства заканчиваются. Локателли – мощный опорник, который по-настоящему раскрылся только в этом сезоне. Причем под словом мощный понимаются не только физические характеристики, но и статус. В 23-летнем Локателли 185 см роста, но он пластичен, легко прыгает в подкаты и способен обыграть один в один. Мануэль входит в 3% лучших полузащитников Европы по передачам за матч. Все это плюс средняя точность 88% точно поможет ему мощно выступить на Евро и доказать «Милану», что они продали его зря.

Берарди на три года старше и сложнее укладывается в термин молодежь, но это тоже человек с неудачным бэкграундом в топ-клубе. Доменико не прижился в «Ювентусе», но кошмарить защитников в Серии А ему это никак не мешает. За восемь сезонов в высшем итальянском дивизионе Берарди четыре раза перешел отметку в 15 голов и еще разок отметился 14-ю. Берарди гоняет на правом краю атаки и чем-то напоминает Арьена Роббена. Итальянец тоже левша и постоянно колотит по воротам, входя в 2% самых бьющих атакующих полузащитников Европы. С созданием моментов для партнеров у Берарди тоже все в порядке: в сезоне-2020/21 он в среднем совершал почти по пять действий, приводящих к ударам. Например, лидирующий по показателю в мире Лео Месси выдавал 7,5. В матче с Турцией Доменико еще и показал, насколько он мощно готов физически: появлялся на обоих краях атаки и оформил голевую на автогол.

ЗА КЕМ ИЗ ЭТИХ ЯНГСТЕРОВ БУДЕШЬ СЛЕДИТЬ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ? За Калайджичем За Козловским За Доку За Райсом За Локателли и Берарди

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