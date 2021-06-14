Любопытный эпизод произошел за сутки перед первым матчем сборной Португалии против Венгрии на Евро-2020. Капитан португальцев Криштиану Роналду на пресс-конференции убрал со стола бутылки Coca-Cola со словами: «Пейте воду!»

Криштиану никогда не рекламировал Coca-Cola и Pepsi. Однажды Pepsi использовала его фотографию, но после этого компании пришлось извиняться перед футболистом. Также Роналду признавался, что его раздражает, когда его сын пьет Coca-Cola и ест чипсы, отмечая, что это вредно для организма.

Товарищеские матчи Португалия = пожар: 2+1 у Фернандеша, Кришу 5 голов до рекорда 10/06/2021 В 07:19

В молодости Роналду не был таким переборчивым и с удовольствием употреблял газировку. Отучил португальца от этого Райан Гиггз. «Как-то Криштиану пришел на командный завтрак «Манчестер Юнайтед» с бутылкой Coca-Cola, – рассказал бывший футболист Ян Оге Фьёртофт. – Гиггз прижал его к стене и сказал: «Никогда больше не пей эту дрянь».

В поллитровой банке Coca-Cola содержится 10 чайных ложек сахара, тогда как Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более 6 ложек сахара в день.

Гиггз сотрудничал с конкурентами Coca-Cola – Pepsi.

Coca-Cola – официальный спонсор УЕФА и Евро-2020.

Чемпионат России «Крылья Советов» хотят подписать Рикарду Куарежму («КП-Самара») 09/06/2021 В 08:43