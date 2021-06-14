Четвертый день чемпионата Европы подарил три невероятно разных по накалу и эмоциям матча: Шотландия – Чехия, Польша – Словакия, Испания – Швеция. Сейчас расскажем все, чтобы вы не упустили ничего.

Голы: Шик 42', 52'

Евро-2020 У Испании – рекорд Евро по владению. Помешал героизм шведов 2 ЧАСА НАЗАД

Патрик Шик Фото: Imago

Сборная Шотландии не выступала в финальной части Евро с 1996 года – возвращение в число лучших команд континента команда Стива Кларка рассчитывала отпраздновать победой над Чехией. Тем более, матч проходил в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» – казалось бы, все намекало на успех британцев. Они бодро начали матч, но уже к 10-й минуте начали сдуваться.

Чехия перехватила инициативу и стала больше атаковать – казалось, что гости лучше буквально во всем. Даже в верховых единоборствах: шотландцы, любящие и умеющие бороться, уступали чехам даже по этому показателю. Логичным итогом тайма стал гол Патрика Шика на 42-й минуте: да-да, форвард сборной Чехии забил именно головой. Цоуфал с правого фланга мягко подал на Шика, а Патрик головой продлил в дальний угол. Шик поучаствовал в девяти голах сборной Чехии в последних девяти играх – записал на свой счет 7 мячей и 2 ассиста.

Но настоящий шик случился чуть позже: чехи неожиданно отобрали мяч в центре поля и рванули в контратаку. Маршалл далеко вышел из ворот и этим заманил Патрика на удар из центра поля. Шик пробил и забил! Гол стал настоящим украшением матча – ждем его в топе лучших по итогам всего турнира. А может и за всю историю.

Сумасшедшая банка Шика и 0:2 не деморализовали шотландцев – они захватили мяч под контроль и ринулись на ворота Вацлика. Но у них неплохо получалось только зарабатывать угловые – до реальных моментов дело не доходило. Чехи умело адаптировались к игре на контратаках и за 10 минут до конца Шик едва не оформил хет-трик – после прострела Дариды пробил в касание из пределов штрафной, но попал прямо в Маршалла. Ответочку острее шотландцы соорудить не смогли. Чехия увезла из Глазго победу и благодаря лучшей разницы мячей возглавила группу D.

Цифры матча:

Патрик Шик забил самый дальний мяч в истории чемпионатов Европы – он положил голешник в ворота Шотландии с расстояния 45,44 метра.

Дэвид Маршалл вышел на матч с Чехией в возрасте 36 лет и 101 дня и стал вторым по возрасту игроком сборной Шотландии на крупном турнире (Евро + ЧМ) после 39-летнего Джима Лейтона на ЧМ-1998.

Шотландия не выходила в плей-офф ни в одном из 10 предыдущих выступлений на крупных турнирах.

Голы: Линетти 46' – Шченсный 18' (А), Шкриниар 69'

Милан Шкриниар, Польша – Словакия, Евро-2020 Фото: Getty Images

Второй матч Евро-2020 для Санкт-Петербурга должен был ответить на вопрос, кто же круче: супербомбардир Роберт Левандовский или легендарный Марек Гамшик. И первый тайм намекнул, кто станет главным неудачником: в первые 45 минут сборная Польши не нанесла ни одного удара в створ ворот Дубравки. Словаки далеко не ушли, попав всего один раз, но этого хватило, чтобы открыть счет. Более того, в этом им помог вратарь поляков Войцех Шченсный – мяч влетел в ворота именно от его рук. Экс-игрок «Зенита» Роберт Мак красиво разобрался с оппонентами на дриблинге и пробил в ближний, но все лавры достались Шченсному. Правда, сам он вряд ли этому обрадовался.

Во втором тайме полякам потребовалось всего 30 секунд, чтобы сравнять счет: Рыбус прострелил, Линетти нанес невероятно слабый удар, но мяч все равно закатился в сетку. Второй самый быстрый мяч после перерыва в истории чемпионатов Европы, тут бы продолжить давление на ворота Дубравки, но всех подвел Гжегош Крыховяк. На 62-й минуте игрок «Локомотива» заработал вторую желтую карточку и оставил Польшу в меньшинстве. Самое любопытное, что оба предупреждения он заработал, нарушая правила на одном и том же игроке – Якубе Хромаде. Всего шести минут хватило словакам, чтобы наказать Польшу – Милан Шкриниар в касание с разворота эстетским ударом вонзил мяч прямо в угол. Ассист на счету Марека Гамшика. А Роберт Левандовский о себе не напомнил только после матча – когда пожаловался на партнеров и заявил, что было бы лучше, если бы ему чаще пасовали.

Словакия рванула на первое место, а Польша теперь уже не выглядит таким уж явным претендентом на выход из группы – уже в следующем матче играть с расстроенными после первого тура испанцами.

Цифры матча:

Гжегош Крыховяк заработал первую красную карточку на Евро-2020. Он лишь второй игрок в истории сборной Польши, который заработал удаление на чемпионате Европы. Первым был Войцех Шченсный на домашнем для поляков Евро-2012.

·Шченсный не просто оформил первый вратарский автогол в истории Евро. Кроме того, автогол Войцеха – самый ранний в истории чемпионатов Европы.

В 37 матчах за сборную Словакии Милан Шкриниар не забил ни одного мяча. В последних четырех играх на его счету уже 3 гола.

Пабло Сарабия, Испания – Швеция, Евро-2020 Фото: Getty Images

Ковид покусал составы обеих команд: испанцы потеряли капитана Серхио Бускетса и Диего Льоренте, шведы – Деяна Кулусевски и Маттиаса Сванберга. Ожидать шоу при таких исходных данных не приходилось. Испания и Швеция просто варились в севильской жаре, «красная фурия» при этом сосредоточилась на рекордах по количеству пасов и владения мячом, а Альваро Мората занимался любимым делом – порол явные голевые шансы. Форвард нанес 3 удара по воротам Ульсена, но до створа не долетел ни один из них. Впрочем, лучший момент по итогам первого тайма все равно создала сборная Швеции: Исак из «Сосьедада» продавил защитника и как следует всадил по воротам Симона почти из пределов вратарской – кипер спас партнеров.

Второй тайм стал калькой первого: Мората продолжил беспардонно губить создаваемые партнерами моменты, Исак в одиночку генерировал атаки сборной Швеции. Например, на 60-й минуте он раскрыл атаку Швеции быстрым пасом в контратаку и включился вторым темпом, после чего накрутил троих испанцев и прострелил на Берга – экс-краснодарец не смог замкнуть в почти открытый угол. Команда Луиса Энрике сбилась на навесы и прострелы, с которыми хоть и не без труда, но справлялись шведские защитники. Испания поразила статистикой владения и пасов как на индивидуальном, так и на командном уровне. Но для победы этого оказалось мало.

Цифры матча:

Первая игра Евро-2020, которая закончилась без забитых мячей.

919 пасов на двоих сделали Испания и Швеция. Тотальный перевес у «красной фурии» – 830 передач против 89.

В первом тайме Испания совершила 419 передач – это самый высокий показатель за первые 45 минут матча чемпионата Европы с 1980 года. Иначе говоря, с тех самых пор, как Opta собирает эти данные.

Себастьян Ларссон совершил 6 перехватов в матче с Испанией – лучший показатель Евро-2020 на данный момент.

Евро-2020 Роналду ненавидит Coca-Cola. Пить газировку его отучил Гиггз 3 ЧАСА НАЗАД