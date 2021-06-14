Победа над сборной Испании в 1/8 домашнего чемпионата мира уже вошла в массовую российскую культуру. Речь Артема Дзюбы, игра Игоря Акинфеева, стерильность одной из самых грозных атак – все это создало поток мемов и сюжетов. В первом матче на Евро-2020 команда с Пиренейского полуострова почти воспроизвела легендарную игру. Как и на ЧМ, испанцы установили рекорд турнира по владению в отдельном матче (85,1%). Но между играми возникли и различия, связанные не только с серией пенальти.

В атаке сборная Испании столкнулась с трехуровневой защитой от Швеции. Команда Янне Андерссона выкатила классические 4-4-2 и средний блок без мяча, почти полностью отзеркалив атакующую модель хозяев.

4-4-2 в защите сборной Швеции. Средняя и передняя линии зеркалят расстановку испанцев. Фото: Other Agency

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У Луиса Энрике нашлось сразу несколько заготовок под такой сценарий матча. Главная – смещения Педри и Коке поближе к защитникам. Они открывались под короткие диагональные передачи и атаковали границу средней и финальной третей. Так испанцам хотя бы удавалось продвигать мяч в высокие зоны.

Смещение Коке к центральной линии. Фото: Other Agency

В передней линии ключевую роль сыграл Альваро Мората. Он помогал умным движением, пусть даже слил момент на 37-й минуте. Форвард «Ювентуса» открывался в разных каналах, чтобы создавать перегрузы и освобождать зоны для рывков партнеров в чужую штрафную.

Карта касаний Мораты в матче против Швеции. Альваро встречался с мячом в разных зонах, активно перемещался по атакующему фронту. Фото: Other Agency

В результате у сборной Испании получился бодрый атакующий концепт. В него вошло много действий не по позиции – они должны были растаскать плотный блок шведов. С этим как раз и возникли трудности. Команда Энрике выдала 17 ударов, 6 из которых прилетели из-за пределов штрафной – шок для размеренной модели игры с прицелом на чужую коробку. Во втором тайме испанцы и вовсе выдавали целые отрезки без выстрелов (с 51-й по 67-ю и с 74-й по 89-ю минуты).

Причина – личный вклад шведских футболистов. Виктор Линделёф и Маркус Даниэльссон выбили мяч 19 раз суммарно – это простая, но важнейшая работа для модели игры с уклоном в защиту. Робин Ульсен добавил к командному перфомансу сразу пять сэйвов, часть которых (например, после удара Дани Ольмо на 15-й минуте) точно зачтется героическими.

Отдельный респект заслужил Александр Исак. Этот янгстер из «Реал Сосьедад» лично вытягивал сборную Швеции в редкие атаки. Именно он выдал самый опасный удар команды на 40-й минуте и сгенерировал яркий момент для Маркуса Берга на 60-й – эти выстрели стали единственными у шведов, которые Opta засчитала за явные возможности забить.

Если просуммировать, сборная Испании показала интересный атакующий концепт. Команде Энрике не хватило моментов – все из-за героизма отдельных шведов. Стартовые условия для яркого перфоманса на Евро есть и у тех, и у других. А группа E теперь претендует на статус самой интересной после группы смерти.

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