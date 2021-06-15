Сборная СССР подошла ко второму розыгрышу предшественника Евро в статусе действующего победителя, но за четыре года команда изменилась почти целиком. Обновленный состав дошел до решающего матча континентального первенства, где уступил титул Испании.

Путь к финалу

Успех сборной СССР на Кубке европейских наций-1960 нужно воспринимать с оговорками: на соревнование не приехали многие гранды, а советская команда прошла в полуфинал автоматом: испанцы отказались ехать в Москву по политическим причинам и снялись с ивента на стадии 1/4. В отличие от первого, дебютного Евро, на континентальный турнир 1964 года подтянулись почти все топы – заявились 29 из 32 стран, чьи ассоциации входили в УЕФА. Отношения между СССР и Испанией за это время мало изменились, но диктатор Франсиско Франко задвинул убеждения подальше и позволил футболистам сыграть в финале.

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Советская команда стартовала на турнире с 1/8 и уверенно разобралась с Италией. В Москве по голу забили Виктор Понедельник и Игорь Численко, а Лев Яшин оформил сухарь. В Риме сыграли со счетом 1:1 – хозяева отыгрались на 90-й минуте ответки. В четвертьфинале СССР зарубился со Швецией, скандинавы считались одними из фаворитов, несмотря на стареющий состав. Оппоненты компенсировали медлительность высоким классом, но этого не хватило – 1:1 в Стокгольме и 4:1 в пользу Советов по сумме двух матчей.

Финальная стадия Евро, к недовольству СССР, Франции и Австрии, прошла в Испании, тогда страну-хозяйку «Финала четырех» определяли перед полуфиналами. В 1/2 советская команда попала на слабых датчан, добравшихся до поздней стадии не без везения. В 1/4 им попались люксембуржцы, которые в 1/8 сенсационно бахнули Нидерланды. Дания прошла футбольного карлика только по сумме трех матчей (регламент тех лет не предполагал серию пенальти после двух ничьих, а правило выездного гола еще не существовало) и в полуфинале с Советами выглядела явным аутсайдером. Валерий Воронин и Виктор Понедельник забили по мячу еще до перерыва, а в конце Валентин Иванов оформил разгром – 3:0.

Главная звезда перед Евро

За успехом на Кубке европейских наций 1960 года последовал провал на чемпионате мира 1962-го в Чили: чемпионский состав СССР уступил хозяевам в четвертьфинале. Советское телевидение не транслировало турнир, но показательная порка от руководства по всем канонам того времени все же случилась. Наказание было коллективным: национальную команду разогнали, несколько месяцев ее по сути не существовало, сборы и матчи не проводились.

К старту отбора на Евро сборную реанимировали, но состав обновился почти полностью. Главными звездами в ней оказались опытные нападающие Иванов и Понедельник. Их голы четыре года назад привели СССР к победе на первом в истории континентальном первенстве, а на провальном, по мнению партруководства, чемпионате мира форварды забили восемь мячей на двоих и сохранили лицо.

Кто тренировал

Между ЧМ в Чили и стартом европейского отбора в сборной сменились четыре тренера, а готовить команду к турниру поставили Константина Бескова. Его уволили из ЦСКА летом 1962-го, и до континентального первенства он ушел работать на ТВ – там можно было не бояться чрезмерных репрессий и неплохо обогатиться. От бывшего игрока национальной команды не ждали сверхуспехов, а вторая победа на турнире подряд казалась нереалистичным результатом. Перед Бесковым поставили глобальную задачу: подготовить сборную к чемпионату мира 1966 года. Евро рассматривали как промежуточный этап.

С такой установкой выход в финал можно считать перевыполнением плана, но поражение от Испании Франко для Хрущева было политическим. Испанцев тренировал Хосе Вильялонги, который в ранге подполковника воевал в гражданской войне на стороне будущего диктатора, а сам Франсиско в день матча присутствовал на «Бернабеу» – игру отложили на полтора часа из-за его опоздания. Операторы постоянно выхватывали главу государства на трибунах, что дополнительно выбесило советского лидера.

«В связи с невыполнением поставленной перед командой задачи и крупными ошибками, допущенными в организации подготовки сборной, освободить от работы старшего тренера Бескова. Первая команда провела финальный матч с командой Испании значительно ниже своих возможностей и уступила ей Кубок Европы», – говорилось в постановлении Центрального совета Союза спортивных обществ и организаций СССР. Тренер попытался напомнить о задаче по подготовке к ЧМ, но его уже никто не слушал.

Как прошел финал

На решающую встречу Бесков врубил Гвардиолу и поломал систему, которая привела команду к матчу за трофей: тренер выпустил в основе всех пятерых защитников, поехавших на турнир, и дал установку на оборонительный футбол. Наработки последних месяцев отправились в помойку.

О причинах осторожной тактики есть разные теории. Понедельник обвинил коуча в трусости, а защитник Виктор Шустиков предложил другую версию: «Представители партии, которые находились в делегации, настояли на оборонительной тактике. Они очень боялись Испанию: в Москве поражение от страны Франко восприняли бы очень болезненно. На Бескова надавили, и после успешных игр в отборе и полуфинала с Данией ему пришлось ломать всю систему».

Привыкший играть в центре обороны Шустиков вышел против Испании справа, откуда и пришел первый пропущенный. Луис Суарес накрутил пару соперников на краю, отыгрался с партнером и навесил в штрафную. Вышедший в центре защиты Шестернев не дотянулся до мяча, а Шустиков неуклюже скинул на нападающего испанцев Хесуса Марию Переда – форвард мощно ввалил под перекладину.

Через пару минут нападающий СССР Галимзян Хусаинов открылся за спинами защитников под передачу из центра и в касание отправил мяч мимо вратаря. После голевого начала игра успокоилась, но темп диктовали хозяева – гости чаще оборонялись и рассчитывали на овертаймы: испанцы в полуфинале провели 120 минут против Венгрии и должны были устать.

Тактика не сработала: на 84-й минуте после еще одной подачи с правого фланга Шустиков махнул мимо мяча, а форвард хозяев Марселино в падении головой вколотил в ближний. В заключительную десятиминутку испанцы мастерски тянули время, валялись при любой возможности и медлили с вводом мяча – у советских футболистов не хватило сил, чтобы вернуться в матч.

Кто стал звездой

После провального чемпионата мира в Чили многие обвиняли в поражении Льва Яшина, который неровно провел турнир. В 1962-м легендарному голкиперу было уже 33, и фанаты родного «Динамо» с трибун отправляли его на пенсию нянчить внуков. Легендарный вратарь ненадолго даже ушел из игры и устроил дачный ретрит.

На ЧМ Яшин и правда выступил ниже своего уровня. В 1960-м и 1961-м он занял пятое и четвертое места в голосовании на «Золотой мяч», а на мировом первенстве внезапно поплыл – в матче с Колумбией запустил единственный в истории чемпионатов мира сухой лист и неуверенно сыграл в четвертьфинале с чилийцами. Лев приехал на турнир с сотрясением мозга и по ходу матча 1/4 еще раз получил по голове – но обстоятельства никого не волновали.

В 1963-м в перерывах между отборочными матчами Кубка европейских наций Яшин сыграл за сборную мира в «Матче 100-летия» против Англии с Бобби Муром, Джимми Гривзом и Бобби Чарльтоном. Команда Льва проиграла 1:2, но советский вратарь отстоял на ноль – оба мяча во втором тайме пропустил его сменщик. В декабре того же года голкипер наконец получил «Золотой мяч» – самая престижная персональная награда в футболе не доставалась вратарю ни до, ни после.

По ходу отбора и на самом Евро великий вратарь окончательно восстановил авторитет и вернул любовь фанатов. В ответке с итальянцами Яшин напугал оппонентов и потащил 11-метровый. «Лев Иванович — настоящая стена! За кого бы он ни играл, партнеры всегда в нем уверены. Во втором тайме того матча он даже пенальти взял! Помню, как никто не решался подходить к точке, боясь ответственности», – вспоминал позже Шустиков.

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