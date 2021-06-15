Томас Тухель мечтал тренировать Н’Голо Канте еще в «ПСЖ». Немец возглавил парижан 14 мая 2018-го – уже в июле поползли слухи о попытках выкупить главного разрушителя АПЛ. Спустя три года семерка «Челси» в привычно скромной манере отмечал : «Знал, что привлек внимание «ПСЖ», но не хотел перехода. Я был счастлив в «Челси» и решил остаться. Даже не говорил с тренером о возможном трансфере».

В 2021-м Тухель сдался и сам приехал в клуб Канте. Восторг Томаса вылился в медиа уже через два месяца совместной работы: «Это подарок. Канте невероятен. Никогда не видел ничего подобного. Он не останавливается ни во время игр, ни во время тренировок. Мы получаем статистику по самоотдаче игроков, Н’Голо показывает сумасшедший вклад».

Под надзором Тухеля Канте не просто привел «Челси» к победе в Лиге чемпионов: Н’Голо разнообразил игру и показал, почему Маурицио Сарри так упорно нагружал его задачами в атаке. В двух полуфиналах против «Реала» француз создал 4 и 6 ударов для партнеров. В обоих играх он стал лучшим в команде по этому показателю.

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«Раньше Канте просто отбирал мяч и отдавал пас партнеру, он был уникальным игроком в вопросах защиты. Теперь он может продвигать владение и отдавать качественные передачи в финальную треть. Именно поэтому я считаю, что Н’Голо – лучший разносторонний полузащитник Европы», – просуммировал 2 июня Арсен Венгер. Кажется, подобрать ключи к новой версии Канте почти невозможно.

Н'Голо Канте, сборная Франции Фото: Getty Images

Один из вариантов – найти матчи, в которых Н’Голо провалился с точки зрения защиты, и понять, что к этому привело. Такой подход не сработал: в сезоне-2020/21 Канте слишком редко ошибался без мяча. Если опереться на статистику по отборам, француз завалил только два матча: против «Ньюкасла» 21 ноября (2 удачных из 6) и против «Манчестер Юнайтед» 28 февраля (3 из 7). Никаких тенденций по двум играм выделить не удастся – это скорее несистемные провалы.

Можно взять другой показатель, Pressures – это любые попытки помешать сопернику с мячом (у отборов и перехватов более строгие критерии, поэтому их регистрируют реже). Если судить по этой цифре, у Канте найдется несколько скудных матчей:

14 сентября против «Брайтона» (4 успешных Pressures из 27);

26 сентября против «Вест Брома» (5 из 21);

21 декабря против «Вест Хэма» (3 из 12);

13 апреля против «Порту» (6 из 24);

5 мая против «Реала» (6 из 30).

Казалось бы, вот она – выборка для просмотра слабых сторон Канте, но нет: в каждом из этих матчей Н’Голо компенсировал проблемы с Pressures другой оборонительной статистикой. Например, в игре с «Брайтоном» французская машина выдал 3 удачных отбора из 3, 4 блокировки и 2 перехвата, а против «Реала» – удачный отбор, блокировку и 3 перехвата.

Канте адаптируется к любому игровому рисунку соперника. Редкие позиционные ошибки он исправляет объемом: добегает и отбирает, не дает продвинуть мяч в опасные зоны. После финала Лиги чемпионов эксперт Daily Mail и бывший игрок «Арсенала» Мартин Киоун написал : «Канте носился бы по полю, даже если бы игра продлилась дольше 90 минут – вот насколько сильным было желание Н’Голо победить «Манчестер Сити».

Н'Голо Канте, «Челси» Фото: Getty Images

С точки зрения тактики остановить Канте можно только одним способом. Зависит он не от соперников Н’Голо, а от тренерского штаба его команды.

Канте стал одним из главных бенефициаров новой схемы, которую Тухель загрузил в «Челси». Немецкий авангардист пользуется расстановкой с тремя центральными защитниками и двумя полузащитниками. В таких же условиях Канте блистал под руководством Антонио Конте. Причины объяснил сайт FourFourTwo. Связка шестерок позволяет вингерам активнее прессинговать соперников и предлагает центрдефам стабильную опцию для короткого паса. Кроме того, два полузащитника в системах вроде 3-4-3 получают больше свободы для продвижения с мячом.

Место Канте в системе Тухеля. Фото: Other Agency

До приезда Тухеля «Челси» играл по схеме 4-3-3. Канте исполнял в ней разные роли, чаще всего – единственную шестерку. В системе Фрэнка Лэмпарда Н’Голо был ограничен как без, так и на мяче: в обоих случаях он должен был держаться глубже восьмерок ради своевременной подстраховки.

Невнятная игра Канте в первой половине сезона-2020/21 запустила легкую волну критики. Самые радикальные ее проявления выражались в требованиях продать Н’Голо (как же смешно они выглядят сейчас). Но главная проблема в том, что Дидье Дешам использует разрушителя в схожей с Лэмпардом манере.

В основе игры сборной Франции лежат такие же 4-3-3. Как показал товарищеский матч против Болгарии, в ней Канте может выполнять разные функции. Без мяча Н’Голо мог отыгрывать одну из восьмерок. В этих условиях шестерку исполнял Поль Погба.

Расположение Канте в защите сборной Франции. Фото: Other Agency

В атаке позиции Канте и Погба менялись: теперь уже Поль поднимался выше, а Н’Голо – страховал.

Позиция Канте в атаке Дешама. Фото: Other Agency

В обоих случаях к Дешаму возникают вопросы. Первый: насколько Погба хорош в роли страхующего полузащитника без мяча? Готов ли он внимательно следить за игрой и пресекать пасы в продвинутые зоны? Второй: подходит ли Канте роль страхующего игрока на мяче? Не ограничит ли она его, как это происходило в системе Лэмпарда?

Есть риск, что заданные условия подрежут вклад ловкого француза. С одной стороны, наработки в товарняках могут не переноситься на официальные матчи. Самый свежий пример – сборная России, которая наигрывала схему с тремя центрдефами, но на Бельгию вышла с двумя. Возможно, Дешам намеренно скрыл удачную роль для Канте, чтобы обмануть грозных соперников по группе смерти. С другой, если тренер сборной Франции положится на модель из контрольных матчей как на основную, найдет ли он в ней удачное место для Н’Голо, особенно на короткой дистанции Евро? Именно это может стать источником проблем, которые истощат игру полузащитника и позволят соперникам его перехитрить.

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