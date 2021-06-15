Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко остался недоволен игрой Марлоса в матче группового этапа против команды Нидерландов. По словам украинского журналиста Артема Франкова, в раздевалке Ярмоленко высказал претензии натурализованному бразильцу.
Ярмоленко выразил недовольство хаотичными перемещениями Марлоса и его невыдерживанием позиции. По ходу матча бразилец заменил травмированного Александра Зубкова. Позже Андрей Шевченко вернул Марлоса на скамейку, выпустив вместо него Николая Шапаренко.
Марлос и Николай Шапаренко
Фото: Imago
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Позже защитник сборной Украины Илья Забарный исключил, что между Ярмоленко и Марлосом что-то произошло. «Конфликта никакого не было. Эту информацию кто-то придумал. Все хорошо», – сказал Забарный в видео на ютьюб-канале Украинской ассоциации футбола.
Согласно рейтингу InStat, Ярмоленко стал лучшим футболистом на поле в составе сборной Украины по показателю выигранных ТТД – у полузащитника «Вест Хэма» их 340. Худший как раз Марлос с 251 технико-тактическим действием. Хоть он и не сыграл полный матч, но был менее полезен команде, чем Николай Шапаренко, который провел на поле всего полчаса.
- Украина проиграла Нидерландам со счетом 2:3.
- Марлос появился на поле на 13-й минуте вместо Зубкова и был заменен на 64-й на Шапаренко.
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