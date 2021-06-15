Нападающий сборной Автрии Марко Арнаутович извинился за резкие слова в адрес футболистов сборной Северной Македонии после матча Евро-2020.
«В эмоциях от игры было сказано несколько горячих слов, за которые я хотел бы извиниться – особенно перед моими друзьями из Северной Македонии и Албании. Я хотел бы сказать одну вещь очень ясно: я не расист. У меня есть друзья почти в каждой стране, и я выступаю за разнообразие. Все, кто меня знает, знают об этом», – написал Арнаутович в сторис инстаграма.
- После матча серба по происхождению Арнаутовича обвинили в оскорблениях игроков Северной Македонии. Как сообщали медиа, форвард сборной Австрии нагрубил этническому албанцу Эгзону Бейтулаи и Эзгьяну Алиоски.
- Австрия обыграла Северную Македонию со счетом 3:1, Арнаутович забил третий мяч. После забитого мяча форвард закричал, что может купить всю Македонию, но капитан Австрии Давид Алаба закрыл ему рот рукой, чтобы избежать скандала.
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