Полузащитник сборной Дании и «Интера» Кристиан Эриксен обратился к болельщикам после жуткого инцидента, случившегося с ним во время матча с Финляндией.
«Привет всем! Большое спасибо за ваши приятные и удивительные сообщения со всего мира. Это очень много значит для меня и моей семьи. Я в порядке, учитывая обстоятельства. Мне еще предстоит пройти обследование в больнице, но я чувствую себя хорошо. Теперь буду болеть за ребят из сборной Дании в следующих матчах. Играйте за всю Данию. Всего наилучшего, Кристиан», – написал Эриксен в инстаграме.
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- На 45-й минуте матча Дания – Финляндия Эриксен потерял сознание и упал на газон. Из-за эпизода арбитр Тэйлор отложил матч, позже встречу доиграли.
- Футболиста приводили в сознание непрямым массажем сердца и с помощью дефибриллятора.
- Кристиан пришел в себя в больнице, позвонил партнерам по национальной команде по фейстайму и попросил их вернуться на поле. После потери Эриксена Дания сенсационно проиграла Финляндии – 0:1.
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