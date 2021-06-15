Сборная Франции была и остается главным и почти безальтернативным фаворитом Евро-2020, но позиции французов слегка пошатнулись после новостей из расположения команды. Ничего себе, оказывается и в такой сбалансированной машине можно найти слабые места! Конфликт возник между Килианом Мбаппе и Оливье Жиру, но Карим Бензема отметился и здесь.

Все началось с высказывания Жиру после товарищеского матча с Болгарией. В этой встрече форвард «Челси» оформил дубль, но двух мячей оказалось недостаточно, чтобы опустить неприятные моменты в игре команды. «Иногда я прошу мяч, и он до меня не доходит. Я стараюсь максимально подсказывать своим партнерам и предлагать команде решения. Благодаря двум хорошим голевым передачам от Бен-Йеддера и Павара я смог хорошо провести игру, но мы могли бы забить больше, если бы действовали более эффективно», – выдал Жиру.

Нападающий никак не упомянул Мбаппе, но все равно задел лидера команды. По информации GFFN, Килиан сильно разозлился, воспринял слова о неэффективности на свой счет и даже собирался выступить на пресс-конференции по этому поводу, но Дидье Дешам запретил устраивать скандалы на ровном месте.

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Килиан Мбаппе и Оливье Жиру, Франция Фото: Getty Images

Во Франции тут же припомнили все древние терки троицы Мбаппе – Жиру – Бензема. Местные медиа писали, что именно Килиан просил Дешама вернуть нападающего «Реала» в сборную Франции. А сам Бензема сравнивал Оливье с машинкой для картинга, тогда как себя он считает болидом «Формулы-1».

Перед стартовым матчем на Евро-2020 все старые и новые конфликты пытаются сгладить. Жиру даже вспомнил те слова Бензема. Оливье считает, что все конфликты в прошлом. «Те заявления вызвали у меня улыбку. Я могу поставить себя на его место, непросто вернуться вот так. Нужно уметь прощать и не быть злопамятным. Моя вера позволяет мне сохранять душевное спокойствие. Если выиграем Евро, вместе с Бензема отпразднуем на картинге, сделаем замечательное фото», – сказал Жиру уже после того, как Бензема включили в состав Франции на ЧЕ.

А Мбаппе постарался замылить прессе глаза и объяснил, что конфликт с Жиру – не более чем недопонимание. «Мы поговорили и все обсудили. Весь мир знает о том, что произошло. Да, меня немного задели его слова, но не стоит делать из этого важную историю. Главное – сборная Франции. Такие мелочи не должны влиять на нашу подготовку. В раздевалке я поздравил Жиру с победой, он мне ничего не сказал. А потом я увидел его слова в прессе. Вообще, он не сказал ничего плохого, но я бы хотел, чтобы такие вещи оставались в раздевалке, а не выносились на публику. Но это не проблема, а мелочи. Команде не нужно, чтобы мы ставили друг другу палки в колеса. Удивлен, что вы все время спрашиваете про это, а не про матч с Германией», – заявил Мбаппе перед игрой с немцами.

Сборная Франции Фото: Imago

Но французские медиа не уверены, что все забыто. По сообщениям RMC Sport, Жиру пошел на диалог с Мбаппе и свалил вину на журналиста – якобы Оливье неправильно выразил мысль из-за провокационных вопросов. Нападающий «Челси» добавил, что имел в виду не Мбаппе, а Павара и Канте. Доводы не убедили Килиана, он и дальше выражал недовольство на виду у всей команды. Не повлиял на настроение Мбаппе и тот факт, что во время тренировки Жиру пасовал ему, а после занятия даже обнял.

Как и положено, другие футболисты сборной отрицают, что в команде происходит что-то серьезное. Уго Льорис признал, что между футболистами были недопонимания, но вратарь уверен, что все уже улажено. «Честно говоря, история наделала больше шума за пределами команды, чем внутри. Оливье и Килиан поговорили через несколько дней после матча, и тут нет ничего необычного. Были небольшие разногласия, но в раздевалках такое случается. Это ни в коем случае не повлияло на команду. Со всем разобрались должным образом, и теперь эта история в прошлом», – сказал вратарь.

Прав ли Льорис, станет ясно уже во время игры Франции с Германией. Особо дотошные даже могут посчитать, сколько пасов отдаст Мбаппе на Жиру, и сколько последует в обратном направлении.

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