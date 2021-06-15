Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва и полузащитник финнов Йони Кауко выступили на пресс-конференции перед игрой группового этапа Евро-2020 против России. И тренеру, и игроку задали вопрос о целях финской команды на игру – Канерва и Кауко ответили по-разному.

«Будет очень сложно играть с Россией. Если надеяться на ничью, это отразится на настроении игроков. Посмотрим, как пойдет игра. Если будет ничья, нас это вполне устроит», – сказал Канерва.

Футболист «Эсбьерга» Кауко был менее компромиссным – по его словам, финскую сборную устроит только победа.

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«Это будет трудная игра. Особенно учитывая результат в первых играх. Будем бороться, как против Дании. Постараемся сделать все, чтобы выиграть. Тренер сказал: наша цель – всегда выигрывать. Надеяться на ничью неправильно. Тогда мы будем думать не о том, так что будем стараться выиграть», – приводит слова полузащитника Sport24

Сборные России и Финляндии сыграют 16 июня на стадионе «Санкт-Петербург».

В первом туре Россия проиграла Бельгии (0:3), а финны одолели датчан (1:0).

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