Eurosport.ru совместно с Winline подготовил прогнозы на матчи второго тура группового этапа Евро-2020 с участием России и Украины, а также топ-сборных – Франции и Испании.

Финляндия – Россия (16 июня, 16:00)

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Матч против Финляндии – самое время начинать болеть за сборную России. После вполне читаемого результата в игре с Бельгией (0:3) фанаты снова принялись поливать команду грязью, но зря – в этой группе Дзюбе и компании изначально светили от четырех до шести очков, причем три из них вырисовывались как раз во втором туре.

Станислав Черчесов, тренировка сборной России Фото: Getty Images

Финны сенсационно забрали победу против Дании, хотя всего раз пробили в сторону ворот. Также скромно и оборонительно они будут действовать против России – главное не проморгать выпад. А в целом отечественные футболисты умеют играть против Финляндии и уже неоднократно ее обыгрывали. Вспомните хотя бы матч из 2008-го, в котором Аршавин гениально накрутил всю оборону соперника во главе с Хююпия.

Украина – Северная Македония (17 июня, 16:00)

Украинцы оставили очень приятное впечатление в матче против Нидерландов в первом туре. Команда Андрея Шевченко неплохо контратаковала в первом тайме и не опустила руки даже при 0:2 – камбэк не удался только из-за неаккуратной игры в обороне.

Македонцы тоже выжали гол в матче с Австрией, хотя были явным аутсайдером и вряд ли рассчитывали даже на такой успех. Но все же, если сравнивать с Украиной, то это команды разного уровня – украинцы, возможно, даже посильнее австрийцев (это станет известно в третьем туре). Резкие атакующие футболисты жёвто-блакитных должны сделать разницу в предстоящей встрече.

Швеция – Словакия (18 июня, 16:00)

Шведы провели 90 минут в обороне против Испании и владели мячом всего 15% времени, но все равно создали несколько опасных моментов. В основном в атаке заправлял Александр Исак – его прострел на Маркуса Берга и удар в штангу в первом тайме должны были стать голевыми.

Александр Исак против сборной Испании Фото: Getty Images

Словаки неплохо смотрелись против Польши и много играли в атаку, особенно во втором тайме после удаления Крыховяка. И в целом заслуженно победили. В матче против Швеции они вряд ли будут рваться вперед – им будет достаточно ничьей. Поэтому номинальные хозяева сыграют активно, а гости – на контратаках. При таких раскладах голы точно должны быть.

Венгрия – Франция (19 июня, 16:00)

Венгерская сборная – словно белая девушка из мема среди темнокожих парней. Попала в группу с топами, которые будут беспощадно терзать ее в каждом из трех матчей, потому что, возможно, по итогам этапа придется подсчитывать разницу мячей, а где как ни против Венгрии набивать статистику?

У Франции мощнейшая линия атаки, где солируют Мбаппе и Гризманн, а к ним на помощь всегда готовы прийти Коман, Погба и другие. Что в такой ситуации делать венграм – сложный вопрос. Даже если поставить на линию ворот 11 человек, то разгрома все равно не избежать.

Испания – Польша (19 июня, 22:00)

Испания против Швеции сделала под тысячу передач и установила рекорд турнира, но так ни разу не забила. Хотя могла – Альваро Мората вдруг превратился в Тимо Вернера и запорол минимум два верных момента.

Альваро Мората, сборная Испании Фото: Getty Images

Поляки на игру с фаворитом группы остались без Гжегоша Крыховяка (удалился против Словакии), хотя это мало что поменяет: испанцы будут весь матч давить, чтобы извиниться за потерю очков в первом туре. И в этом случае вряд ли все закончится одним или двумя голами.

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