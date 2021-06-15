Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на слова поддержки певицы Ольги Бузовой. Девушка обещала поддержать и настроить игроков в раздевалке.
«Рады, что за нас болеют. Женщину в раздевалку пускать не будем. Рядом со мной сейчас сидит Джикия, который должен концентрироваться на игре, а не отвлекаться на красивых девушек», – приводит слова Черчесова Sport24.
- Сборные России и Финляндии сыграют 16 июня на стадионе «Санкт-Петербург».
- В первом туре Россия проиграла Бельгии (0:3), а финны одолели датчан (1:0).
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