Опубликовано 15/06/2021 в 12:57 GMT | Обновлено 15/06/2021 в 12:59 GMT

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на слова поддержки певицы Ольги Бузовой. Девушка обещала поддержать и настроить игроков в раздевалке.

«Рады, что за нас болеют. Женщину в раздевалку пускать не будем. Рядом со мной сейчас сидит Джикия, который должен концентрироваться на игре, а не отвлекаться на красивых девушек», – приводит слова Черчесова Sport24

Сборные России и Финляндии сыграют 16 июня на стадионе «Санкт-Петербург».

В первом туре Россия проиграла Бельгии (0:3), а финны одолели датчан (1:0).

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