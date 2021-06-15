Дания не пробилась в финальную часть Евро-1992, но в конце 1991-го УЕФА поставила эту сборную в резерв на чемпионат Европы, поскольку в Югославии продолжалась гражданская война. В январе 1992 года резерв сняли, но за пару недель до старта турнира Югославию все же отстранили из-за усилившихся боевых действий в стране. А дальше началась сказка с фантастическим сценарием – датчане сокрушили всех топов и стали чемпионами.

Совершить исторический прорыв датчанам помогло не только везение, мастерство, но и незамысловатая тактика, которая вынудила ФИФА принять новое правило в футболе. Суть способа воздействия на французов, немцев и голландцев в финальном матче заключалась в регулярных пасах назад вратарю Петеру Шмейхелю. Такой антифутбол бесил более сильные команды, но помогал Дании продвигаться по сетке.

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О запрете вратарю брать мяч в руки после паса своего игрока заговорили еще после ЧМ-1990, результативность которого составила всего 2,2 гола за игру. Не в последнюю очередь из-за пасов назад вратарю. Датчане идеально усовершенствовали этот лайфхак, чем-то напоминающий игру в салки. Разве что при приеме мяча от защитника Шмейхель не кричал: «Я в домике!»

Дания – чемпион Евро-1992 Фото: Getty Images

Способ датчан убить время оказался настолько вызывающим, что запрет вратарям брать мяч в руки от своего игрока вступил уже в сезоне-1992/93 и действует до сих пор.

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