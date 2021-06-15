Полузащитник сборной России Юрий Жирков покинул расположение национальной команды и больше не сыграет на Евро-2020.
«Юрий получил повреждение одной из мышц бедра в матче с Бельгией. Учитывая тяжесть повреждения, тренерский штаб решил отпустить футболиста из расположения команды. Остальные игроки готовятся к матчу против сборной Финляндии», – говорится в сообщении пресс-службы сборной России.
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- Жирков получил повреждение на 43-й минуте матча против Бельгии и был заменен на Вячеслава Караваева.
- В среду, 16 июня, сборная России проведет второй матч на Евро-2020 против Финляндии. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 (мск).
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