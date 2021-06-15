Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал пресс-конференцию, посвященную матчу второго тура группового этапа Евро-2020 со сборной Финляндии.

«У каждого свой характер, ситуации бывают разные. Есть матч с финнами. Есть четкое понимание, что этот матч для нас многое решает, чтобы мы продолжили турнир. Мне от этого легче. Не в первый раз. Абсолютно спокойное, правильное и рабочее настроение. Мы все понимаем.

Результат в первом туре удивил, но как отнеслись к игре финны – нет. Мы их изучали. Финляндия – крепкая команда, что они и продемонстрировали. Это непростой соперник. Мы изначально это знали.

Евро-2020 Черчесов: «У финнов очень крепкая команда» 38 МИНУТ НАЗАД

Черчесов: «У финнов очень крепкая команда»

Турнир идет, а уже нескольких защитников недосчитались. Мы заранее все просчитываем стратегически, но есть травмы, от которых никто не застрахован: Кудряшов и Самошников – до турнира, Джикия и Дивеев – на турнире.

Мы стараемся наиграть несколько связок, чтобы Джикия на турнире первый раз с Дивеевым не играл. Поэтому стремимся нюансы на тренировках и матчах учитывать, чтобы думать наперед», – рассказал Черчесов.

Евро-2020 Жирков больше не сыграет на Евро-2020 ЧАС НАЗАД