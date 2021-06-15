Первый тур Евро-2020 подходит к концу – пятый игровой день целиком отдан на откуп, возможно, самому интересному квартету турнира. Группу из Венгрии, Португалии, Франции и Германии заранее окрестили группой смерти – сегодня мы узнаем, чьи шансы выжить и выйти в плей-офф повысятся после первого тура.

ГРУППА F

Венгрия, Португалия, Франция, Германия

Евро-2020 Мбаппе поругался с Жиру. Конфликт тянет Францию на дно 6 ЧАСОВ НАЗАД

15 июня, Венгрия – Португалия (19:00, Будапешт﻿)

15 июня, Франция – Германия (22:00, Мюнхен﻿)

Что почитать о сборных группы F в ожидании старта игр:

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