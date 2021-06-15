Первый тур Евро-2020 подходит к концу – пятый игровой день целиком отдан на откуп, возможно, самому интересному квартету турнира. Группу из Венгрии, Португалии, Франции и Германии заранее окрестили группой смерти – сегодня мы узнаем, чьи шансы выжить и выйти в плей-офф повысятся после первого тура.
ГРУППА F
Венгрия, Португалия, Франция, Германия
Евро-2020
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15 июня, Венгрия – Португалия (19:00, Будапешт)
15 июня, Франция – Германия (22:00, Мюнхен)
Что почитать о сборных группы F в ожидании старта игр:
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