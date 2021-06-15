Первый тур Евро-2020 подходит к концу – пятый игровой день целиком отдан на откуп, возможно, самому интересному квартету турнира. Группу из Венгрии, Португалии, Франции и Германии заранее окрестили группой смерти – сегодня мы узнаем, чьи шансы выжить и выйти в плей-офф повысятся после первого тура.

ГРУППА F

Венгрия, Португалия, Франция, Германия
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15 июня, Венгрия – Португалия (19:00, Будапешт﻿)
15 июня, Франция – Германия (22:00, Мюнхен﻿)
Что почитать о сборных группы F в ожидании старта игр:
Франция на Евро: месть за 2016-й с Бензема в составе
Германия на Евро: бомба от Лёва перед уходом или опять провал?
Венгрия на Евро: жертва группы смерти с плеймейкером-гением
Португалия на Евро: мачо в нападении и шкет за 70 млн
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