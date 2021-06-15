Для сборной России в очередной раз настал день Х. Если команда Станислава Черчесова не обыграет Финляндию, то попасть в плей-офф будет очень сложно.

Какие расклады

Станислав Черчесов Фото: Getty Images

Евро-2020 Эриксен смотрел последние 10 минут игры с Финляндией ЧАС НАЗАД

Поражение от Бельгии никого не удивило – лишь вызвало вопросы, почему россияне уступили настолько легко. Второй матч сборной на Евро может либо многое исправить, либо окончательно испортить.

Победа оставит России неплохие шансы на плей-офф. Все команды с Евро-2016, набравшие четыре балла, вышли в плей-офф. Но надо будет еще не проиграть крепким датчанам.

Победа над финнами + поражение от датчан тоже не станет приговором. Опять же Евро-2016: две команды проползли в плей-офф даже с тремя баллами. Важно иметь хорошую разницу мячей, которую пока россияне испортили в игре с Бельгией.

Ничья с финнами испортит шансы, но не убьет их. Победа над датчанами = четыре очка, с которым выходят дальше. Но обыграть Данию – задача суперсложная.

Две ничьи со скандинавами – билет до Москвы уже 21 июня.

Кто посмотрит матч по ТВ

У Финляндии нет никаких проблем и потерь: наоборот, победа над Данией в стиле Football Manager (одним ударом по воротам) расслабила скандинавов. Для них Евро уже стал максимально успешным.

У Россия все очень плохо. Еще перед стартом Евро вылетел основной Федор Кудряшов. За день до матча 34-летний футболист провел легкую тренировку – его участие под большим вопросом. Как и выход Далера Кузяева, который разбил голову в игре с Бельгией: он, как и Кудряшов, провел легкую тренировку.

Не будет и другого левого защитника: Черчесов поделился, что Юрий Жирков уже вряд ли выступит на Евро. Травма оказалась серьезнее, чем ожидалось.

Юрий Жирков, Бельгия – Россия, Евро-2020 Фото: Imago

Получается, что все три человека, ответственных за левый фланг, вылетели. Скорее всего, закрывать позицию будет Вячеслав Караваев.

И это не все проблемы Черчесова. «Дивеев один день пропустил, Джикия пропустил. Головин тренировался легкой форме», – сокрушался тренер сборной.

Лицом к лицу

У Финляндии есть одна победа над Россией. Правда, это случилось еще при Николае II: финны обыграл русскую команду во втором раунде Олимпийского турнира-1912 (2:1).

В остальных четырех матчах победила Россия, пропустив при этом всего один мяч.

Последние встречи с финнами состоялись в рамках отбора на ЧМ-2010. В составе сборной России тогда блистали Сергей Семак, Константин Зырянов и Юрий Жирков. В первой игре финны застрелились двумя автоголами, а во втором дублем бомбанул Александр Кержаков (оба матча по 0:3).

Россия отличилась на ЧМ, но все равно незначительно опережает Финляндию в рейтинге ФИФА: 38-е место против 54-го.

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

Победа России: 1.67

Победа Финляндии: 6.00

Конечно, несмотря на победу финнов над датчанами и разгром россиян от Бельгии, команда Черчесова остается фаворитом. Во-первых, из-за скиллов соперника: Дания сгорела соседям абсолютно случайно и не по делу. Во-вторых, мотивация россиян: если они уступят еще и финнам, то полностью перечеркнут все заслуги ЧМ-2018. Это будет казнь действующей команды.

Финны точно выстроят автобус, который Россия взламывать, похоже, умеет. Продемонстрировал отбор к Евро: Шотландия, Кипр и Казахстан тоже закрывались на двери. Голов вряд ли будет много: скорее всего Артем Дзюба и компания выстрадают две банки и не пропустят.

Где смотреть

Встречу в прямом эфире покажет Первый канал – начало трансляции в 15:45 (мск). Если у вас нет ящика, то подключайтесь к онлайн-трансляции Eurosport

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