Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд на пресс-конференции перед матчем второго тура Евро-2020 против Бельгии рассказал о состоянии Кристиана Эриксена и сообщил, что футболист досматривал игру с Финляндией в больнице.
«Тот факт, что Эриксен здоров и чувствует себя лучше, дает нам очень много. Это невероятно: мы можем видеть, как он сидит и улыбается. Нам рассказали, что он даже смотрел последние 10 минут матча против Финляндии. Улучшение его состояния, его улыбка помогут нам сконцентрироваться на борьбе. Это означает, что с Кристианом все хорошо. Теперь мы можем сделать следующий шаг и двигаться дальше», – цитирует Хьюлманда BT.
- На 45-й минуте матча Дания – Финляндия Эриксен потерял сознание и упал на газон. Из-за эпизода арбитр Тэйлор отложил матч, позже встречу доиграли.
- Футболиста приводили в сознание непрямым массажем сердца и с помощью дефибриллятора.
- Кристиан пришел в себя в больнице, позвонил партнерам по национальной команде по фейстайму и попросил их вернуться на поле. После потери Эриксена Дания сенсационно проиграла Финляндии – 0:1.
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