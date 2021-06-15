Опубликовано 15/06/2021 в 16:48 GMT | Обновлено 15/06/2021 в 17:06 GMT

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе на матч Евро-2020 против Венгрии и установил историческое достижение.

Нынешний чемпионат Европы – пятый в карьере Криша. Он первый футболист в истории турнира, кому это удалось.

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Первым европейским чемпионатом для Роналду стал домашний Евро-2004. 19-летний Криш дошел с Португалией до финала, в котором проиграл сборной Греции.

Также Роналду принимал участие на Евро-2008, Евро-2012 и Евро-2016. На минувшем турнире он в статусе капитана сборной Португалии стал чемпионом.

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