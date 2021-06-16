Многие уже определились с фаворитами и аутсайдерами Евро. А что с топ-командами, которые не смогут? На этом чемпионате Европы мы точно увидим трагедию суперкоманды.

Максим Акманцев

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Йоахим Лёв Фото: Getty Images

Очень мало сборных имеют положительную статистику в матчах с Бундесманшафт. Если точнее, то всего пять – Англия, Аргентина, Бразилия, Италия, Франция. С бразильцами и аргентинцами Германия вряд ли сыграет на этом Евро. А вот Франция уже выписала порцию щелбанов молодым и перспективным немцам в стартовом матче турнира.

Кажется, ничего зазорного в поражении от фаворита нет. Но до провала всего один шаг. И не скажешь, что дальше будет легче. Суперсерьезные португальцы явно не планируют гастролировать на багаже 2016 года. А венграм лишний раз уколоть старого врага – вопрос чести. Тем более мадьяры продемонстрировали, что способны довольно эффективно противостоять заслуженной атаке Португалии.

Вряд ли невезучий Вернер способен их чем-то удивить. Но ключевым будет все же матч с Португалией. И пусть в истории бундестим всего три поражения от красно-зеленых, сейчас команда Лёва больше напоминает развалину, просадившую два Евро подряд (2000, 2004), нежели стабильную машину по выколачиванию подиумов. Конечно, сложно будет назвать провалом выступление команды, от которой и так ничего не ждешь. Но немцев, всегда требующих как минимум финала от национальной команды, разочарование настигнет уже в ближайшие дни.

Евгений Нарижный

Редактор новостной ленты

Харри Кейн, сборная Англии Фото: Getty Images

Букмекеры видят англичан в числе фаворитов Евро, но проблем у Гарета Саутгейта достаточно, что особенно ярко проиллюстрировали последние товарищеские матчи. Непонятно, чего добивался тренер «Трех львов», выставляя на матчи с Австрией и Румынией футболистов, которых уже прокатил мимо Евро, но именно на них держалась игра команды в, казалось бы, ничего не значащих встречах. С Австрией команду весь первый тайм тянул Джесси Лингард, а с румынами большинство атак строилось через Джеймса Уорд-Проуза.

Саутгейт отказался от Мэйсона Гриндвуда, Аарона Уан-Биссаки и Джеймса Мэддисона – эти парни как минимум помогли бы сборной не перегореть на длинной дистанции.

Много надежд возлагают на Харри Кейна. За сборную Англии лучший бомбардир АПЛ не забивал топам добрые 2,5 года. В Лиге наций он вонзил как раз Хорватии, но это лучшая команда, которую огорчал Харри после ЧМ-2018. Да и кого подстреливал нап «шпор» в России? Тунис, Панаму и Колумбию. Основной костяк англичан попросту не имеет опыта на турнирах такого уровня. Лишь восемь футболистов в составе сборной играли три года назад на ЧМ. Кое-кто, как Магуайр, ворвется на Евро не сразу, а Джордан Хендерсон и вовсе потерял место в основе. Как только англичанам выпадет в плей-офф более-менее равная сборная, команда Саутгейта обязательно поплывет

Павел Городницкий

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Альваро Мората, сборная Испании Фото: Getty Images

Совсем не верю в сборную Испании – по-моему, им крышка. Во-первых, случилась полнейшая идиотия с заявкой: сначала взяли 24 игрока вместо 26, а затем опомнились и пригласили дебютантов-ноунеймов – какая-то несолидная суета.

Во-вторых, я не верю в тренера Луиса Энрике: он недостаточно крутой тактик, чтобы придумать универсальную систему, и недостаточно тихий мужчина, чтобы позволить ребятам тупо играть в футбол. Лучо будет экспериментировать, мудрить и злиться – в результате Испания облажается.

В-третьих, кошмарная реализация: испанцы владели мячом 85,1%, установили рекорд Евро и все равно не забили Швеции. Словаки и поляки закроются еще плотнее.

Самое важное: у них элементарно посредственный состав. Проблемы начинаются с нервного Давида де Хеа и заканчиваются сереньким нападением с Альваро Моратой в главной роли. Еще у «Ла Рохи» нет ментального лидера (Серхио Рамоса не взяли), а теперь выпал и номинальный капитан (Серхио Бускетс заболел). Конечно, Испания выйдет из группы, но 1/4 – потолок этой команды

Данил Тармасинов

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Франк де Бур Фото: Getty Images

Голландский футбольный союз после бегства Роналда Кумана на «Камп Ноу» оглянулся по сторонам и почему-то рассмотрел в Штатах Франка де Бура – коуча, выстрелившего в «Аяксе», но смачно облажавшегося в «Интере» и «Пэласе». Теперь сборную доверили дяде, который ничего не выиграл даже в MLS. «Думаю, футболисты уважают Де Бура за игровое прошлое, но не как тренера», – категоричен Жозе Моуринью.

Франк и правда идет за титулом худшего коуча Евро – перепутал двух Квинси на пресс-конференции (не знает членов сборной?), вызвал и отцепил Каспера Силлессена, хотя заранее знал о положительном тесте, не сообщил защитнику «Майнца» Сент Жюста о невызове, упорствует с 5-3-2, несмотря на послания свыше

Странно, что Голландию с физруком в технической зоне рейтингуют так высоко – они чуть не упустили победу над Украиной с 2:0 и чудом забрали три очка после ошибки голкипера жовто-блакитных. Но, возможно, так даже круче – чем выше «оранье» заберутся по лестнице фанатских ожиданий, тем с большим грохотом обвалятся в 1/8 финала

Артем Кутейников

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Криштиану Роналду, Португалия – Венгрия Фото: Getty Images

Португалия вырвала победу на Евро-2016, но на нынешнем турнире может провалиться. По ростеру сборной есть несколько вопросов. Во-первых, мезозойский центр защиты: 37-летний Жозе Фонте и 38-летний Пепе все еще остаются основными. Динозавры пуленепробиваемо играют в воздухе, владеют мощным корпусом, но на пространстве любой сопляк от них ускачет. Во-вторых, напрягает Роналду. Криш – легенда и крутой форвард. Однако он срезает вариативность в атаке: все внимание партнеров и соперников на него.

Плюс Португалия залезла в группу смерти . Против них страшная Франция и загадочная Германия. При самых паршивых обстоятельствах титулары могут не выйти даже с третьей строчки и повторить перфоманс Испании на ЧМ-2014.

КТО ПРОВАЛИТ ЕВРО? Германия Англия Испания Нидерланды Португалия Другая топ-сборная

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