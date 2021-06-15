Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду с огромной гордостью и страстью пропел национальный гимн Португалии перед стартом Евро-2020 против Венгрии. Однако в то время как партнеры по команды смотрели вперед на трибуны, Криш повернулся и пел боком. Он стоял, положив руку на плечо вратарю Рую Патрисиу.
Это не первый раз, когда мы видим, как пятикратный обладатель «Золотого мяча» применяет такой подход перед матчем. У такого поведения есть веская причина – таким образом Криш демонстрирует патриотизм, повернувшись лицом к флагу Португалии. Спустя 17 лет после своего дебюта на чемпионате Европы Роналду ценит каждый матч за сборную и испытывает особое волнение.
Криштиану Роналду исполняет гимн
Фото: Getty Images
Евро-2020
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Нечто подобное мы видели на ЧМ-2018, когда к флагу повернулся вратарь сборной Аргентины Вилли Кабальеро.
Еще Роналду заводит Лига чемпионов. Лучший бомбардир соревнований прекрасно исполнил знаменитый гимн перед игрой «Реала» против «Тоттенхэма» в 2017 году.
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