Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду с огромной гордостью и страстью пропел национальный гимн Португалии перед стартом Евро-2020 против Венгрии. Однако в то время как партнеры по команды смотрели вперед на трибуны, Криш повернулся и пел боком. Он стоял, положив руку на плечо вратарю Рую Патрисиу.

Это не первый раз, когда мы видим, как пятикратный обладатель «Золотого мяча» применяет такой подход перед матчем. У такого поведения есть веская причина – таким образом Криш демонстрирует патриотизм, повернувшись лицом к флагу Португалии. Спустя 17 лет после своего дебюта на чемпионате Европы Роналду ценит каждый матч за сборную и испытывает особое волнение.

Криштиану Роналду исполняет гимн Фото: Getty Images

Евро-2020 Роналду установил рекорд Евро. Он сыграл в 5-м турнире 2 ЧАСА НАЗАД

Нечто подобное мы видели на ЧМ-2018, когда к флагу повернулся вратарь сборной Аргентины Вилли Кабальеро.

Еще Роналду заводит Лига чемпионов. Лучший бомбардир соревнований прекрасно исполнил знаменитый гимн перед игрой «Реала» против «Тоттенхэма» в 2017 году.

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