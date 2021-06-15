Опубликовано 15/06/2021 в 20:53 GMT | Обновлено 15/06/2021 в 20:55 GMT

Сборная Франции обыграла команду Германии со счетом 1:0 в первом туре группового этапа Евро-2020.

Счет открыл Матс Хуммельс, но повели французы – на 20-й минуте защитник сборной Германии сочным ударом вонзил мяч в свои ворота после прострела Килиана Мбаппе.

В первом тайме зрителей и футболистов развлек парашютист, который приземлился прямо на поле. Его появление не было случайностью – перфоманс запланирован «Гринпис».

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В паралельном матче группы F Португалия разгромила Венгрию – 3:0.

Во втором туре Германия встретится с Португалией, а Франция – с Венгрией.

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