Действующий чемпион Европы сборная Португалии победила Венгрию в первом туре группового этапа в рамках квартета F – 3:0.
В первом тайме несколько хороших возможностей для взятия ворот Венгрии упустил капитан португальцев Криштиану Роналду. Сыграв на Евро-2020, Криш стал рекордсменом турнира, приняв участие в пятом розыгрыше.
Португальцы вырвали победу в конце встречи. На 84-й минуте счет открыл Рафаэл Геррейру, а через три минуты с пенальти отличился Роналду. В компенсированное время Криш оформил дубль.
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- Следующий матч Португалия проведет 19 июня в Мюнхене против Германии. Матч начнется в 18:00 (мск).
- В этот же день Венгрия сыграет в Будапеште с Францией (15:00).
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