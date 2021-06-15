Опубликовано 15/06/2021 в 17:52 GMT | Обновлено 15/06/2021 в 17:53 GMT

Действующий чемпион Европы сборная Португалии победила Венгрию в первом туре группового этапа в рамках квартета F – 3:0.

В первом тайме несколько хороших возможностей для взятия ворот Венгрии упустил капитан португальцев Криштиану Роналду. Сыграв на Евро-2020, Криш стал рекордсменом турнира , приняв участие в пятом розыгрыше.

Португальцы вырвали победу в конце встречи. На 84-й минуте счет открыл Рафаэл Геррейру, а через три минуты с пенальти отличился Роналду. В компенсированное время Криш оформил дубль.

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Следующий матч Португалия проведет 19 июня в Мюнхене против Германии. Матч начнется в 18:00 (мск).

В этот же день Венгрия сыграет в Будапеште с Францией (15:00).

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