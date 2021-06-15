Будапешт напомнил всем, что такое атмосфера настоящего футбольного праздника. В матче Венгрия – Португалия на «Ференц Пушкаш Арене» случился аншлаг: 100-процентная посещаемость, 67 тысяч человек. По нынешним ковидным временам цифры из какой-то другой реальности. Как такое возможно в условиях пандемии и почему именно Будапешт?

Отмена карантина и вакцинация

В Венгрии существенно снизилось количество заболевших коронавирусом: если в апреле здесь был самый высокий в мире показатель смертности на душу населения, то в конце мая и начале июня число новых заболевших снизилось не превышало тысячу, а позже сползло до нескольких сотен. Главная причина такого прогресса – массовая вакцинация. К середине июня привилась почти половина населения Венгрии. В стране отменен карантин, но действует жесткий масочный режим – оштрафовать могут даже за пару минут нахождения без маски в публичном месте.

Евро-2020 Португалия разгромила Венгрию, Роналду оформил дубль 44 МИНУТЫ НАЗАД

Энтузиаст Орбан

С тех пор, как к власти пришел премьер-министр Виктор Орбан, на футбол было потрачено свыше двух миллиардов евро. Большая часть этих средств была вложена в новые стадионы – более дюжины клубов обзавелись новыми домами, частично финансируемыми государством. Новый стадион для национальной сборной, «Ференц Пушкаш Арена», открылся в 2019 году. Его строительство обошлось почти в 540 миллионов евро.

Виктор Орбан на матче Евро-2020 Венгрия – Португалия Фото: Getty Images

Венгрия охотно принимала футбольные ивенты во время пандемии коронавируса: осенью 2020-го «Ференц Пушкаш Арена» провела Суперкубок Европы между «Севильей» и «Баварией», встретила «Барсу» и «Ювентус» как соперников местного «Ференцвароша». А весной Будапешт экстренно приютил матчи плей-офф Лиги чемпионов – «Лейпциг» с «Ливерпулем» и «Гладбах» с «Сити». Орбан грезит мыслями об Олимпиаде-2032, и делает все, чтобы Венгрия была частью крупных спортивных событий.

Результат – абсолютно счастливые люди на трибунах.

Болельщики на матче Евро-2020 Венгрия – Португалия Фото: Getty Images

Праздник, которого они так долго ждали.

Фанаты на «Ференц Пушкаш Арене» в матче Венгрия – Португалия Фото: Eurosport

За время пандемии мы все уже забыли, что такое аншлаг и заполненные трибуны. Спасибо, Будапешт!

Заполненная «Пушкаш Арена» на матче Евро-2020 Венгрия – Португалия Фото: Getty Images

Евро-2020 Роналду исполняет гимн Португалии боком. Почему он так делает? ЧАС НАЗАД