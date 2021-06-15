Криштиану Роналду уже немолод, но не снижает планку. За феноменальными успехами и достижениями стоит огромная работа над собой. Криштиану – настоящий профессионал. Он соблюдает строгую диету и совсем не пьет газировку. На предматчевой пресс-конференции Роналду демонстративно отодвинул от себя спонсорские бутылки Coca-Cola. «Пейте воду», – так португалец прокомментировал свой жест. Он большой противник сахара, запрещает газировку сыну и отказывается рекламировать алкоголь и нездоровую пищу. Именно такой образ жизни помогает 36-летнему Кришу сохранять впечатляющую форму.

В матче против Венгрии неугомонный Криштиану побил сразу два рекорда. Спойлер: один из них бомбардирский. А ему, на минуточку, 36 лет. Может, он Бенджамин Баттон?

Матч в Будапеште стал очередным сольным выступлением португальца. Многие ждали выхода Криштиану на поле именно сегодня, ведь он стал первым игроком в истории, который играл аж на пяти чемпионатах Европы. Впервые 19-летний Криш засветился на первенстве в 2004 году, выиграл тогда серебро и плакал всю ночь напролет. В 2012-м Португалия взяла с ним бронзу и золото в 2016-м. Икер Касильяс, бывший одноклубник Криштиану в «Реале» тоже попадал в заявку пять раз, но в 2000-м и 2016 годах наблюдал за игрой своей сборной только со скамейки. Кажется, Роналду не собирается снижать планку и мы, возможно, увидим португальского топа и на Евро-2024.

Евро-2020 Роналду исполняет гимн Португалии боком. Почему он так делает? 3 ЧАСА НАЗАД

Вторая причина, по которой все ожидали выхода на поле титулованного португальца, – бомбардирский рекорд Евро. Раньше Криштиану делил его с чемпионом Европы-1984 в составе сборной Франции Мишелем Платини: у обоих было по 9 мячей. Но в матче против венгров Роналду наконец вырвался вперед, вколотив мяч в ворота Гулачи с пенальти. На этом Криштиану не остановился – на 92-й минуте замкнул изящную передачу Рафы Силвы и упрочил преимущество португальцев. Теперь Криштиану – лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы с 11-ю голами.

Также теперь Криштиану – самый возрастной футболист, забивший не менее двух мячей в матче чемпионата Европы (36 лет и 130 дней). Роналду превзошел достижение Андрея Шевченко, который тоже забил два мяча Швеции на Евро-2012 в возрасте 35 лет и 256 дней.

Следующая цель Криша – мировой рекорд по забитым мячам за сборную. Его мы можем увидеть уже на Евро-2020, ведь до взятия новой вершины Роналду осталось всего три мяча.

Евро-2020 Роналду установил рекорд Евро. Он сыграл в 5-м турнире 3 ЧАСА НАЗАД