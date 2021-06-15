Криштиану Роналду – герой и образец для подражания. За день до матча с Венгрией чемпион дал пресс-конференцию, во время которой поморщился и отодвинул бутылочки с Coca-Cola. «Пейте воду!» – призвал фитнес-гуру.

На следующий день испанское издание Marca полыхнуло новостью – после выходки португальца Coca-Cola потеряла 4 млрд долларов капитализации. Можно было бы подумать: «Ничего себе Криш решает! За такое ему может и влететь». Но давайте разбираться по фактам.

Евро-2020 Роналду установил 2 рекорда с Венгрией. Он разрывает даже в 36 ЧАС НАЗАД

Падение капитализации действительно произошло – с 242-х миллиардов долларов до 238. Однако откат случился за три дня до того, как португалец прыгнул на Coca-Cola. Получается, эти события совершенно не связаны.

И еще один немаловажный фактор – 4 миллиарда для производителя газировки – вообще ни о чем. Всего лишь 1,6% компании на фондовом рынке. А с учетом того, что начиная с января капитализация Coca-Cola выросла на 30 миллиардов, то в компании никто даже не почесался из-за небольшого падения. Так что Криш – велик, но не стоит переоценивать его влияние на мировые бренды.

Евро-2020 Роналду исполняет гимн Португалии боком. Почему он так делает? 3 ЧАСА НАЗАД