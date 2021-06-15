Голы: Геррейру, 84; Роналду (с пенальти) 87; Роналду, 90+2

Если вы не смотрели матч и просто кликнули на счет, то точно скажите: «Ну, тут был разнос». А вот и нет: венгры жестко уперлись, бились при своих фанатах и почти организовали сенсацию. Если бы не обидный рикошет на 84-й минуте, то гола Рафаэла Геррейру не случилось, и хозяева не развалились. Но пропущенный мяч демотивировал «могучих мадьяр», и они получили незаслуженный разгром.

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Какой-то там Геррейру просто не имел права стать хедлайнером матча, поэтому за дело взялся Криш: оформил суперпоздний дубль и украл приз MVP. Мужчине уже 36, но он разрывает круче янгстеров – наверное, потому что не пьет кока-колу.

Криштиану Роналду, сборная Португалии Фото: Getty Images

Португалия сделала солидный шаг к плей-офф, в который можно шагнуть даже с тремя очками. Все благодаря разнице мячей, ведь 3:0 – отличный задел даже перед битвами с Францией и Германией.

Цифры матча:

Криш отличился на 11 подряд крупных международных турнирах: ЧМ, Евро, Лиге наций и Кубке конфедераций. Первый мяч прилетел на чемпионате Европы-2004. Это самая крутая серия в мире.

Роналду сыграл на пяти Евро: в 2004-м, 2008-м, 2012-м, 2016-м и 2020-м. Никто так еще не делал.

Криштиану – лучший бомбардир в истории Евро. У Мишеля Платини осталось 9 голов, у португальца – уже 11.

Роналду – самый возрастной футболист, забивший не менее двух мячей в матче чемпионата Европы (36 лет и 130 дней).

Гол: Хуммельс (автогол) 20;

Йоахим Лёв потирал ручонки от своего коварного плана: он вернул в команду ветеранов Матса Хуммельса и Томаса Мюллера, рассчитывая удивить соперника. Но уже в первом тайме все провалилось: на 20-й минуте защитник «Боруссии» классно замкнул прострел с фланга, но, к сожалению, это были свои ворота, а ассист вырезал Люка Динь (Матс, он француз). В конце встречи немцев почти добил проводивший первый матч на крупном турнире за 2538 дней Бензема, но судьи отменили его гол.

Маттс Хуммельс Фото: Getty Images

Цифры матча:

Гризманн немцам не забил, но это все равно его любимая команда – ни одной сборной он не забивал чаще (4 мяча).

Хуммельс – первый немец, забивший на Евро в свои ворота.

В первом туре группового этапа случилось уже три автогола, и забили их реальные монстры: игроки «Ювентуса» (Мерих Демирал и Войцех Шченсный) и «Боруссии». Еще один автогол, и будет рекорд по этому показателю для чемпионатов Европы.

Евро-2020 Франция разбила Германию благодаря автоголу Хуммельса ЧАС НАЗАД