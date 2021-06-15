Опубликовано 15/06/2021 в 21:05 GMT | Обновлено 15/06/2021 в 21:06 GMT

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер попытался укусить полузащитника сборной Франции Поль Погба.

Эпизод произошел в конце первого тайма матча группы F Франция – Германия. Рюдигер приблизился к Погба со спины, обхватил руками и едва не укусил. Арбитр матча Карлос дель Серро Гранде никак не отреагировал на стычку между игроками, несмотря на призывы Поля наказать немца удалением.

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