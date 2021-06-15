Нападающий сборной Франции Карим Бензема отыграл 89 минут в матче первого тура группового этапа Евро-2020 против Германии (1:0).

Таким образом, Бензема принял участие в игре чемпионата мира или Европы впервые за 2538 дней – его последним крупным турниром в составе национальной команды стал ЧМ-2014. Примечательно, что это тоже был матч со сборной Германии.

Карим имел все шансы отпраздновать возвращение на крупный международный футбольный форум забитым мячом – на 86-й минуте Мбаппе вывел его на пустые ворота, и форвард с наслаждением вонзил мяч в сетку. Но после вмешательства ВАР арбитр Карлос дель Серро Гранде отменил гол Бензема – нападающий забрался в офсайд.

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Из-за скандала с шантажом Матьё Вальбуэна нападающий «Реала» не играл за сборную Франции с 2015 года.

Первым международным турниром для Бензема стал Евро-2008. Позже он принимал участие в Евро-2012 и ЧМ-2014.

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