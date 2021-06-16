«Борис Ротенберг – единственный футболист в России, который играет не за деньги». Эту шутку из комментариев спортивных сайтов первым еще в 2015 году публично произнес агент Владимир Абрамов. Но самое смешное, что это правда. У отца Бориса Бориса Ротенберга-старшего 106-е место в списке русского Forbes и состояние в 1,2 млрд долларов. Ротенберг-младший не выходил на поле с декабря 2018 года, но все равно добился продления контракта с «Локомотивом» на шесть месяцев.

Сейчас не все помнят, что Борис даже выступал на международном уровне. «В клуб пришел факс с приглашением Ротенберга. Теперь нужно дождаться официального оглашения состава сборной Финляндии», – говорил в апреле 2015 года пресс-атташе «Динамо» Константин Алексеев.

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Защитник действительно получил вызов в национальную команду Финляндии и даже провел за нее один матч – домашний товарняк в Турку против Эстонии. В русской википедии говорится также про 16 игр за финскую молодежку, но подтверждений в авторитетных источниках этому нет.

Почему Ротенберг играл за сборную Финляндии?

В 2013 году в крупнейшей газете не только в Финляндии, но и во всей Скандинавии Helsingin Sanomat вышел материал Ettekö te tiedä, kuka minä olen? – «Вы разве не знаете, кто я?» Эту цитату приписали старшему брату Бориса Роману Ротенбергу, первому-второму человеку в хоккее России. Журналист Юсси Конттинен сделал про Романа большой текст с кусочками прямой речи героя.

«Происхождение семьи Ротенбергов получилось очень разнообразным. Дедушка был евреем, но построил карьеру и стал директором телефонного завода «Красная заря» в Ленинграде. Еще один дед, Микко Харанен, был ингерманландцем родом из Токсово (Ленинградская область). Родители Борис и Ирина как раз познакомились в Токсово, где их семьи проводили летние каникулы», – писал Конттинен.

Журналист Helsingin Sanomat заметил, что в 1991 году семья Бориса Ротенберга переехала в Хельсинки «в качестве ингерманландских переселенцев», а в конце текста спросил Романа, считает он себя русским или финном. «Это сложный вопрос. У меня есть паспорта гражданина России и гражданина Финляндии. Разговариваю с братом по-фински. Но, конечно, я русский, хотя не сильно отличаюсь от финнов», – ответил Ротенберг-средний. Очевидно, что его младшему брату тоже досталось гражданство от дедушки по линии матери.

Как Борис Ротенберг играл за сборную Финляндии?

Спустя два месяца защитник приехал на сбор и вышел в стартовом составе на контрольный матч против сборной Эстонии. Он провел 45 минут на правом фланге обороны и ушел на замену в перерыве . К тому моменту прибалты вели со счетом 1:0, но Ротенберг точно не виноват в голе – мяч после удара Атса Пурье прошел под рукой голкипера.

Его вызвал в сборную тогдашний тренер Мика-Маати Паателайнен, шестой бомбардир в истории главной команды Финляндии. Финны тогда проиграли Эстонии со счетом 0:2, спустя четыре дня уступили Венгрии (0:1) в квалификации на Евро-2016, а спустя пять дней местная федерация уволила Паателайнена с поста коуча.

Что о матче Ротенберга за сборную говорят в Финляндии?

Шеф-редактор Eurosport.ru Михаил Бирюков спросил об отношении в стране автора англоязычного блога о финском футболе The Finnish Football Show Марка Хэйтона.

«В 2015 году Ротенберга вызвали в национальную команду во многом из-за проблем с составом. Кажется, к концу сезона Борис выходил на замену в московском «Динамо», потому его и попробовали.

Борис Ротенберг, «Динамо» Фото: Eurosport

Я хорошо помню ту игру с Эстонией. Финляндия играла настолько плохо, что болельщики призывали тренера уйти в отставку. Но потом сборная проиграла Венгрии, и Миксу Паателайнена убрали. В той же кампании после увольнения Миксу Финляндия дважды победила, дважды сыграла вничью и остановилась в двух очках от выхода на Евро.

[В матче с Эстонией] Бориса заменили по понятной причиной – он слабо сыграл. Для него это был слишком высокий уровень, и фанатам было очевидно, что Ротенберг не так хорош. Понятно, что та встреча была ужасной, но вы видели его статистику, сколько он сыграл? 80 матчей за 20 лет. Для нового вызова в сборную ему просто не хватало игр.

Кажется, Борис немного говорил по-фински и мог объясниться с партнерами. Тогда сборная Финляндии на тренировках переходила на английский, потому что большинство футболистов были легионерами и постоянно в клубах говорили по-английски. У нас всегда ходили слухи, что Ротенберг в футболе чисто из-за связей семьи, типа поэтому его и вызвали в национальную команду. Если это правда, это стоило 45 минут. Если нет, то это просто футболист, который играл в топ-клубах чемпионата России пять-шесть лет. Пусть и бывший», – ответил Хэйтон.

Что говорил о матче за сборную сам Борис Ротенберг?

«Моя вера в игру за сборную подверглась испытаниям, – признавался Борис в интервью финской Ilta-Sanomat. – Мне 29 лет, и я всегда мечтал попасть в национальную команду. И эта мечта осуществится, когда я выйду на поле. Благодарен главному тренеру за то, что вызвал меня.

Я уже четыре года на контракте с «Динамо», много ездил по арендам. Теперь, когда я наконец в сборной, думаю, что играю хорошо. Уровень тренировок тут очень высокий. Иногда на занятиях тяжелее, чем в играх.

Бывает, что вокруг все говорят не о футболе, а о моей фамилии. Но это моя семья, не может быть иначе. Людям сложно поверить в это, они вечно говорят обо всем. Я не люблю красивых речей, проявляю себя в работе, хочу показать себя на поле. Родителей ведь не выбирают, но я отлично провел время, доказывая, что у меня такие мама и папа».

Мечта Бориса Ротенберга действительно продлилась только 45 минут. Ни до, ни после он больше не надевал цвета финской сборной. Тренер Мика-Маати Паателайнен, вызвавший Бориса в национальную команду, после увольнения недолго поработал в «Данди Юнайтед» и сборной Латвии и сейчас возглавляет сборную Гонконга.

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