Сборная Германии бесславно проиграла французам в Мюнхене. Команда Дидье Дешама забила три мяча, но засчитали один и самый нелепый – тот, что в свои ворота забил Матс Хуммельс. Смотреть на игру команд отрезками было утомительно, однако три момента спасли встречу.

Перфоманс «Гринписа»

Голые мужчины и женщины на футбольных полях уже не удивляют так, как раньше. В попытке привлечь внимание широкой аудитории «Гринпис» снарядил парашютиста и запустил его прямо на газон «Альянц Арены». Неизвестно, все ли пошло по плану, но человек, на куполе парашюта которого отчетливо виднелась надпись «Откажитесь от нефти», шлепнулся на поле во время разминки футболистов еще до стартового свистка.

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Мимоходом экстремал сбил квадрокоптер. К нему подбежали испуганные футболисты сборной Германии Антонио Рюдигер и Робин Госенс – они помогли парашютисту подняться, после чего активиста забрала медслужба. Кажется, на Рюдигера явление человека с неба произвело несгладимое впечатление, иначе сложно объяснить его выходку во время матча.

Акция «Гринписа» в матче Евро-2020 Франция – Германия Фото: Eurosport

Укус Рюдигера

В конце первого тайма немец без лишних прелюдий вонзил острые зубки в спину Поля Погба, когда футболисты боролись за мяч. Поль завопил, но судья Карлос дель Серро Гранде не поверил, что защитник «Челси» способен на такую подлость – скорее, Погба снова выпрашивает лишний фол в пользу своей команды.

Эпизод обсудили бывшие футболисты Патрик Виейра и Рой Кин. «Я думаю, это было больше похоже на клевок, чем на укус. Глупый поступок», – сказал ирландец. Француз уверен, что соотечественнику действительно сделали больно. «По реакции Погба вы видите, что он почувствовал укус. Я не понимаю, что Рюдигер пытался сделать», – возмутился Виейра. Возможно, этот геймплан через парашютиста защитнику передал Йоахим Лёв.

Лёв снова похищает ароматы

Тренер немцев тоже не остался без внимания в этой встрече, и не только потому что проиграл матч Дешаму. Немец взялся за старое – продержался ровно 59 минут, а затем камеры зафиксировали его с двумя пальцами возле носа. Неизвестно, что нюхал Йогги в этот раз, но раньше камеры ловили его не с новым одеколоном.

Тренер уже извинялся за странную привычку в 2016-м, но спустя пять лет сорвался. «Когда вы полны адреналина, происходят вещи, которые вы не замечаете. «Я тоже видел кадры и постараюсь вести себя по-другому. Прошу прощения за это», – говорил Йоахим.

Интересно, какие хайлайты будет выдавать новый тренер Германии Ханси Флик, который долгое время учился у Лёва тренерской работе в сборной. Остается надеяться, что победитель Лиги чемпионов перенял у предшественника только хорошее.

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