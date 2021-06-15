На 66-й минуте матча Франции и Германии каждый вспомнил слова Джанлуиджи Буффона про судью и мусорный бак вместо сердца. Причина – Килиан Мбаппе заложил один из самых красивых голов Евро-2020, но перед этим заступил в офсайд. Звезда «ПСЖ» распаковывал доступ к финальной трети практически каждым касанием. Он чаще всех встречался с мячом в чужой коробке и выбил бы 1+1, не будь в игре бокового арбитра.

Сборная Германии нашла тактический ответ на авантюры чужого лидера. В атаке Йоахим Лёв избрал систему с тремя центральными защитниками и парой вингбеков. Команда Дидье Дешама отбивалась по схеме 4-3-3. Французы не понимали, кто именно должен был сдерживать крайков соперника.

Если к Робину Госенсу или Йозуа Киммиху подбегал вингер, один из немецких центрдефов получал свободу для прямого паса на чужую половину;

Если к флангам смещался ближайший полузащитник, больше пространства уходило Илкаю Гюндогану и Тони Кроосу;

Если на Госенса или Киммиха выбрасывались фланговые защитники, немцы находили больше зон в финальной трети;

Последний вариант – вообще не опекать вингбеков. При любом раскладе сборная Германии получала лишнее преимущество в розыгрыше.

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Пример тактического преимущества сборной Германии. Госенс остался без опеки: на него не выбросился никто из 4-3-3 от французов. Фото: Other Agency

Апофеозом этой системы стал момент Госенса на 59-й минуте. Игрок «Аталанты» включился в штрафную как раз под передачу Киммиха. Увы, в остальном сборная Германии слабо задействовала вингбеков на мяче. Йозуа раздал 80 пасов, Робин – 67, но лишь 37% их передач были направлены в продвижение.

Передняя линия Лёва строилась на мобильных Кае Хаверце и Томасе Мюллере. Форварды «Челси» и «Баварии» успешно дополняли друг друга в последнем товарняке перед Евро против Латвии, но выдать такой же результат с французами не смогли. Косвенно это вылилось в статистику немцев по ударам: 10 всего и лишь 5 – с игры. Иметь половину выстрелов со стандартов при 62% владения – слабый результат.

В ответ атака сборной Франции положилась на личный вклад игроков. Несмотря на яркого Мбаппе, главным героем в этом контексте стал Поль Погба. Ленивый полузащитник «Манчестер Юнайтед» вспомнил, что он чемпион мира, и потянул за собой нападение сборной. Колоритный француз раскидал 52 передачи (лучший в команде) и 6 точных лонгболлов из 9.

Влияние Погба всегда находило разные отражения. Во-первых, наряду с Бенжаменом Паваром Поль стал главным адресатом для розыгрышей от ворот: Уго Льорис регулярно закидывал мяч в его зону. Во-вторых, шестерка сборной Франции подхватывал владение на разных этапах, помогал и перед центральной линией, и в финальной трети.

Карта касаний Погба в матче против Германии. Она доказывает, что Поль включался на разных этапах атак. Фото: Other Agency

Чтобы закрыть тему Погба, обратимся к его защитным цифрам. Без мяча Поль выдал больший объем, чем даже Н’Голо Канте. В статистике рослого полузащитника красуются 2 успешных отбора из 2, 3 перехвата и 2 блокировки – непохоже на типичные его матчи в АПЛ.

Контраст с игрой Погба и Мбаппе показывает: сборной Германии не хватило лидерского вклада. Лёв задал удачные стартовые условия, но перфоманс от звезд мог бы гарантировать дебютную победу на Евро. Главный вопрос перед следующими матчами – кто из немецкой заявки вообще способен выполнять роли французских топов.

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