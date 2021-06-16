Полузащитник сборной Франции Поль Погба поделился мнением об инциденте во время матча с Германией, когда защитник Антонио Рюдигер его укусил.

«Мы друзья, давно друг друга знаем. Не произошло ничего страшного. Думаю, вы посмотрели повторы, но сейчас вопрос исчерпан, все уже в прошлом. Я не стану плакать ради желтой или красной карточки за такие действия. Думаю, он немного укусил меня. Я почувствовал это, сказал судье. Арбитр принимает решения, и он сделал это. Рюдигер не получил карточку, и, как я думаю, так даже лучше. Не хочу, чтобы его дисквалифицировали из-за этого», – приводит слова Погба Goal

В конце первого тайма Рюдигер подошел к Погба со спины сзади, схватил его руками и попытался укусить. Погба апеллировал к судье Карлосу дель Серро Гранде, но немцу не показали желтой карточки.

Сборная Франции обыграла команду Германии со счетом 1:0 в первом туре группового этапа Евро-2020.

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