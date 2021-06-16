Активист «Гринписа», на парашюте приземлившийся на газон «Альянц Арены» во время матча Франции и Германии, травмировал нескольких зрителей. На болельщиков упали обломки креплений и проводов камеры.

«Эта необдуманная акция, которая могла иметь очень серьезные последствия для огромного количества присутствующих на матче людей, привела к травмам нескольких человек, которые сейчас находятся в больнице. Правоохранительные органы примут необходимые меры», – гласит сообщение на сайте УЕФА

На куполе парашюта активиста было написано: «Откажитесь от нефти». В «Гринписе» пояснили, что таким образом призвали компанию Volkswagen прекратить производство бензиновых и дизельных двигателей для автомобилей.

Сборная Франции обыграла команду Германии со счетом 1:0 в первом туре группового этапа Евро-2020.

Евро-2020 «Не хочу, чтобы его отстранили». Погба простил Рюдигера за укус 2 ЧАСА НАЗАД

Евро-2020 «Был нокаутирован на 15 секунд». Павар – об ударе Госенса коленом 2 ЧАСА НАЗАД