Активист «Гринписа», на парашюте приземлившийся на газон «Альянц Арены» во время матча Франции и Германии, травмировал нескольких зрителей. На болельщиков упали обломки креплений и проводов камеры.
«Эта необдуманная акция, которая могла иметь очень серьезные последствия для огромного количества присутствующих на матче людей, привела к травмам нескольких человек, которые сейчас находятся в больнице. Правоохранительные органы примут необходимые меры», – гласит сообщение на сайте УЕФА.
- На куполе парашюта активиста было написано: «Откажитесь от нефти». В «Гринписе» пояснили, что таким образом призвали компанию Volkswagen прекратить производство бензиновых и дизельных двигателей для автомобилей.
- Сборная Франции обыграла команду Германии со счетом 1:0 в первом туре группового этапа Евро-2020.
Евро-2020
«Не хочу, чтобы его отстранили». Погба простил Рюдигера за укус
Евро-2020
«Был нокаутирован на 15 секунд». Павар – об ударе Госенса коленом
Евро-2020
Лёв переиграл Дешама. Францию вдруг спас Погба