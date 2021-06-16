Полузащитник сборной Франции Поль Погба на пресс-конференции после матча Евро-2020 против Германии повторил поступок португальца Криштиану Роналду – но вместо Coca-Cola пострадало пиво.

28-летний футболист убрал со стола бутылку пива Heineken – спонсора турнира. Погба убрал пенный напиток на пол, оставив только воду и так не понравившийся Роналду лимонад.

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Возможно, действия Погба связаны с его религией: игрок исповедует ислам, который строго запрещает употреблять алкоголь.

Франция победила Германию со счетом 1:0 благодаря автоголу Матса Хуммельса.

Роналду убрал со стола бутылки Coca-Cola, так как не употребляет газировку.

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