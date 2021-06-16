Полузащитник сборной Турции Озан Туфан – самый проблемный футболист национальной команды. Впервые Туфан разозлил турецких болельщиков на Евро-2016, когда упустил Луку Модрича. Хорватская легенда вонзил мощнейшую пушку, но гол мог бы не состояться, накрой Луку Туфан, который в тот момент поправлял прическу.

Озана уничтожили в соцсетях, а турок не реагировал на хейтеров. Болельщики простили Туфана, когда тот забил Чехии в третьем туре группового этапа. Победа никак не помогла Турции выйти в плей-офф, но футболиста помиловали. В последней игре ему даже спели чант «Туфан в огне, чешские девушки в ужасе» на манер известной кричалки Will Grigg's on fire. Фанаты потроллили Туфана из-за его нового гилти плежа – Озан написывал девушкам в директе инстаграма. Его выходки в соцсетях стали настолько популярными, что полузащитник сменил номер машины на аббревиатуру DM (direct message).

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Озан Туфан Фото: Getty Images

Однако спустя год после Евро-2016 Туфан попал в трудную ситуацию. Полиция Стамбула арестовала футболиста и допросила его о незаконном ввозе элитных автомобилей в Турцию. Утверждалось, что Туфан приобрел подержанное авто, которое перевезли незаконно. Игрок сказал полиции, что не знал о незаконности ввоза машины. Позже Туфана отпустили.

Сейчас карьера Туфана переживает благоприятные времена – он выступает за сборную и «Фенербахче», в апреле им интересовался «Спартак». Но совсем недавно его будущее было под угрозой – из-за травм и дисквалификаций футболист не играл 13 месяцев подряд с ноября 2017-го по январь 2019-го. Бывший тренер «Аланьяспора» Серген Ялчин, за который выступал Туфан, признавался, что цель штаба – просто убедить Туфана, что он футболист. После всего, что случилось с ним с предыдущего Евро, Озан снова выступает на ЧЕ. Видимо, Ялчину удалось найти правильные слова.

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