Производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company отреагировал на жест капитана сборной Португалии Криштиану Роналду – перед пресс-конференцией накануне матча Евро-2020 против Венгрии он убрал бутылки с газировкой со стола.

Компания выпустила заявление, в котором не стала винить 36-летнего футболиста. Пресс-служба отметила, что «у каждого свои предпочтения в напитках, у всех разные вкусы и потребности». Об этом сообщает Yahoo! News

Роналду не употребляет лимонад, предпочитая воду.

Криштиану сделал дубль в матче с Венгрией (итоговый результат – 3:0) и установил два рекорда Евро: бомбардирский и по числу турниров.

Евро-2020 Капитализация Coca-Cola упала на 4 млрд. Роналду ни при чем 14 ЧАСОВ НАЗАД

Евро-2020 Роналду установил 2 рекорда с Венгрией. Он разрывает даже в 36 14 ЧАСОВ НАЗАД