Тренерский штаб сборной России назвал стартовый состав национальной команды на матч второго тура группового этапа Евро-2020 против Финляндии.
В воротах сыграет Матвей Сафонов, в обороне – Георгий Джикия, Дмитрий Баринов и Игорь Дивеев В средней линии на поле выйдут Марио Фернандес, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Алексей Миранчук и Александр Головин. В атаке будет действовать Артем Дзюба. Единственный центрфорвард появится на поле с капитанской повязкой.
- Матч с финнами состоится в Петербурге и начнется в 16:00 (мск).
- В первом туре Россия проиграла Бельгии (0:3), финны одолели датчан (1:0).
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