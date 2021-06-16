Опубликовано 16/06/2021 в 11:44 GMT | Обновлено 16/06/2021 в 11:45 GMT

Тренерский штаб сборной России назвал стартовый состав национальной команды на матч второго тура группового этапа Евро-2020 против Финляндии.

В воротах сыграет Матвей Сафонов, в обороне – Георгий Джикия, Дмитрий Баринов и Игорь Дивеев В средней линии на поле выйдут Марио Фернандес, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Алексей Миранчук и Александр Головин. В атаке будет действовать Артем Дзюба. Единственный центрфорвард появится на поле с капитанской повязкой.

Матч с финнами состоится в Петербурге и начнется в 16:00 (мск).

В первом туре Россия проиграла Бельгии (0:3), финны одолели датчан (1:0).

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