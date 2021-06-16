Герои Eurosport.ru – шеф-редактор Михаил Бирюков, редактор футбольного раздела Артем Буторин и авторы Сурен Аванесьян и Дмитрий Панферов – обсудили прошедший первый тур Евро, выделили главных героев и самые интересные сборные.
А кто поразил вас? После просмотра видео поучаствуйте в голосовании и определите лучших игроков на своих позициях.
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ЧАС НАЗАД
Время проголосовать, кого вы считаете героями первого круга:
КТО ИЗ ВРАТАРЕЙ БЫЛ ЛУЧШЕ В ПЕРВОМ ТУРЕ?
КТО ПОРАЗИЛ ИЗ ЗАЩИТНИКОВ?
КТО ЗАБОЖИЛ ИЗ ПОЛУЗАЩИТНИКОВ?
КТО ВПЕЧАТЛИЛ ИЗ НАПАДАЮЩИХ?
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