Герои Eurosport.ru – шеф-редактор Михаил Бирюков, редактор футбольного раздела Артем Буторин и авторы Сурен Аванесьян и Дмитрий Панферов – обсудили прошедший первый тур Евро, выделили главных героев и самые интересные сборные.

А кто поразил вас? После просмотра видео поучаствуйте в голосовании и определите лучших игроков на своих позициях.

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Время проголосовать, кого вы считаете героями первого круга:

КТО ИЗ ВРАТАРЕЙ БЫЛ ЛУЧШЕ В ПЕРВОМ ТУРЕ? Лукаш Градецки Робин Ульсен Петер Гулачи Кто-то другой

КТО ПОРАЗИЛ ИЗ ЗАЩИТНИКОВ? Рафаэль Варан Джорджо Кьеллини Виктор Линделёф Дэниел О'Шонесси Кто-то другой

КТО ЗАБОЖИЛ ИЗ ПОЛУЗАЩИТНИКОВ? Кэлвин Филлипс Поль Погба Марсель Забитцер Френки де Йонг Кто-то другой

КТО ВПЕЧАТЛИЛ ИЗ НАПАДАЮЩИХ? Ромелу Лукаку Криштиану Роналду Брель Эмболо Патрик Шик Килиан Мбаппе Кто-то другой

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