Герои Eurosport.ru – шеф-редактор Михаил Бирюков, редактор футбольного раздела Артем Буторин и авторы Сурен Аванесьян и Дмитрий Панферов – обсудили прошедший первый тур Евро, выделили главных героев и самые интересные сборные.
А кто поразил вас? После просмотра видео поучаствуйте в голосовании и определите лучших игроков на своих позициях.
Евро-2020
Шевченко прокомментировал слухи о конфликте в сборной Украины
Время проголосовать, кого вы считаете героями первого круга:
КТО ИЗ ВРАТАРЕЙ БЫЛ ЛУЧШЕ В ПЕРВОМ ТУРЕ?
КТО ПОРАЗИЛ ИЗ ЗАЩИТНИКОВ?
КТО ЗАБОЖИЛ ИЗ ПОЛУЗАЩИТНИКОВ?
КТО ВПЕЧАТЛИЛ ИЗ НАПАДАЮЩИХ?
Евро-2020
Португалия, Германия или Англия? Кто провалит Евро
Евро-2020
Coca-Cola выпустила заявление по жесту Роналду. Его не осудили