Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал информацию о конфликте между игроками команды, который якобы возник после матча первого тура группового этапа Евро-2020 против Нидерландов.

«Знаете, это такие слухи, которые просто не имеют под собой никакой почвы вообще. В сборной отличная атмосфера. Сборная Украины открыта для всех. Пожалуйста, заходите к нам. Мы пускаем всех журналистов, мы даем интервью. Был сделан неплохой фильм про сборную. Мы показали, открыли дверь к нашей подготовке.

У нас секретов нет. То, что вышла какая-то информация, мне даже смешно комментировать. В сборной царит понимание, хорошая атмосфера. Ребята, я больше чем уверен, все отдадут и все сделают для того, чтобы добиться того результата, которого от нас ждут болельщики», – сказал Шевченко в эфире программы «Великий футбол».

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Украина проиграла Нидерландам со счетом 2:3.

О конфликте рассказал украинский журналист – по его данным, капитан Андрей Ярмоленко предъявил претензии натурализованному бразильцу Марлосу.

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