Один из организаторов фан-зоны в украинском Львове Максим Мотин объяснил появление акций против сборной России на Евро-2020, а также прокомментировал скандал с формой национальной команды Украины.

О пиве в фан-зоне

– Идея с акцией по бесплатному пиву за голы в ворота сборной России – ваша?

Евро-2020 «Разорвал Германию». Выбрали лучшие команды и игроков 1-го круга 20 МИНУТ НАЗАД

– Не моя, одного из наших сотрудников. Мы с ним сидели, пили пиво и обсуждали то, что нужно придумать какой-то информационный повод для привлечения внимания к новому проекту. Мы очень поздно начали эту идею организовывать – по сути, мы собрали проект меньше чем за две недели. Соответственно, на рекламную кампанию время было еще более ограничено – по городу мы ее запустили буквально за три дня до открытия.

Генерили разные идеи, и вот как раз коллеге пришло в голову: «А давайте всем пиво наливать бесплатно». На что я ответил, что всем мы наливать не можем – уже завтра разоримся. Тогда он докрутил: «Завтра матч Россия-Бельгия, давайте за каждый гол Бельгии наливать». Почему нет? Обсудили в чате, можем себе это позволить. Скорее всего, об этом может кто-то написать. Написали пост в инстаграм – на тот момент у нас было 500 подписчиков – и пошли дальше заниматься своими делами в надежде, что будет какой-то резонанс, что лишних 100-200 человек придут к нам в фан-зону для того, чтобы посмотреть футбол.

А дальше нам очень помогла российская пропаганда – в этом плане, тут надо отдать ей должное. Уже через два часа Скабеева в прямом эфире зачитывала информацию, что наливать всем пиво – это якобы официальное распоряжение правительства Львова. Понятно, что это бред, но после эту новость по второму кругу взяли все украинские медиа, и наша фан-зона стала знаменитой. Более тысячи человек пришли в этот день смотреть футбол, – рассказал Мотин в интервью Sport24

Об очертаниях Крыма на форме

– Во всем мире карта Украины с Крымом. Кроме России никто не признал аннексию Крыма, может, только если Зимбабве или страны четвертого эшелона. Естественно, что Украина рисует карту с Крымом. Что здесь странного?

– Вы же понимаете, что это в том числе политическое заявление?

– Опять-таки именно Россия сделала всю эту историю мегаполитической. Потому что та форма лежала в магазинах, ее никто не покупал. Но после того, как Россия устроила из этого скандал и истерику, эту форму смели во всех магазинах. Сейчас ее купить невозможно. То, что российские медиа развили какую-то истерику из этого – они тем самым помогли продать форму, сделали так, что практически все лидеры мнений в Украине фотографировались с этой формой. Благодаря истерии в СМИ на мачте Бельгия – Россия в нашу фан-зону пришло не 300 человек, как мы ожидали, а тысяча.

Мотин – бывший вице-президент ФК «Москва», сейчас занимает должность директора по развитию в львовском «Рухе».

Россия и Украина стартовали на Евро с поражений: Россия уступила Бельгии (0:3), Украина – Нидерландам (2:3).

Евро-2020 Шевченко прокомментировал слухи о конфликте в сборной Украины ЧАС НАЗАД