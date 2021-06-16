Пока самые странные празднования на Евро-2020 выдали три футболиста. Марко Арнаутович забил Северной Македонии и заявил, что может купить всю страну, чем привлек внимание УЕФА, а вот два игрока сборной Италии отметились более изящным мувом.

Лоренцо Инсинье и Чиро Иммобиле зарыли сборную Турции вторым и третьим голами, а во время празднования произносили одинаковую фразу в камеру – какую? По закону мы не можем перевести ее дословно, но цензурный вариант звучит как «долбаная проститутка». Возникает еще больше вопросов, зачем произносить такие грязные слова, еще и с улыбкой на лице.

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Оказалось, все не так ужасно: футболисты пообещали отпраздновать голы таким образом актеру Лино Банфи. 84-летний итальянец исполнял главную роль в фильме 1984 года «Футбольный тренер». Ругательная фраза была его коронкой в этой ленте – фрагмент вы можете посмотреть здесь

У обоих игроков своя версия, как получилось, что им пришлось цитировать культовое кино. Иммобиле рассказал, что с исполнителем роли Оронзо Кана связался Джорджо Кьеллини, и именно через защитника актер передал просьбу. Инсинье утверждает, что с Банфи разговаривал главный тренер Роберто Манчини. В любом случае, Инсинье и Иммобиле, которые дружат со времен выступления за «Пескару» в сезоне-2011/12, вызов приняли.

Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье Фото: Getty Images

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